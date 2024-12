Επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Ακτάου του Καζακστάν, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης (25/12).

Το υπουργείο εκτάκτων αναγκών του Καζακστάν δήλωσε ότι αεροπλάνο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπακού προς το το Γκρόζνι της Τσετσενίας.

Το αεροσκάφος ανήκει σε αεροπορική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν και κατά τις πρώτες πληροφορίες επέβαιναν σε αυτό 67 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος.

Βίντεο που αναπαράγεται στα social media φαίνεται να δείχνει το αεροπλάνο να κάνει κύκλους λίγο πριν συντριβεί.

🚨#BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau, Kazakhstan.

📌#Aktau | #Kazakhstan

Kazakhstan emergencies ministry confirmed that a plane en route from Baku to Grozny crashed near Aktau in western Kazakhstan. More information as it becomes available.pic.twitter.com/mjl2IQV41e

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 25, 2024