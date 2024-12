Αν ήταν ήχος θα ήταν ένα «hawk tuah», αν ήταν χρώμα θα ήταν neon λαχανί σαν το εξώφυλλο του δίσκου Brat κι αν μπορούσαμε να περιγράψουμε το 2024 με μία μόνο λέξη, αυτή θα ήταν «demure». Το ίντερνετ κινείται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, για αυτό και βουτήξαμε στο πολιτισμικό χάος του για να βρούμε τα «μαργαριτάρια» που σημάδεψαν τη φετινή χρονιά.

Καθώς το 2024 φτάνει στο τέλος του, είναι καιρός να ανατρέξουμε σε όλες τις στιγμές της ιντερνετικής κουλτούρας που μας απασχόλησαν.

Πότε αναρωτιόμασταν γιατί εξαφανίστηκε από τα εγκόσμια η Kate Middleton, πότε κυκλοφόρησε το Baby Reindeer, πότε ήταν καλοκαίρι και βλέπαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στις διακοπές μας; Αυτή η χρονιά πέρασε αστραπιαία μπροστά από τα μάτια μας, χαρίζοντάς μας έναν ωκεανό από memes, viral βίντεο, τάσεις, αντιπαραθέσεις και σκάνδαλα που δεν θα ξεχάσουμε εύκολα. Σε τυχαία σειρά, ακολουθούν οι κορυφαίες στιγμές που έκαναν το ίντερνετ να υποκλιθεί, να πορωθεί, να γελάσει και να συγκινηθεί.

Saltburn

To Saltburn αρχικά είχε μια περιορισμένη κυκλοφορία στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στο τέλος του 2023. Ωστόσο, το προκλητικό θρίλερ έγινε viral τις πρώτες μέρες του 2024, όταν ανέβηκε στο Amazon Prime. Σύμφωνα με την Amazon, οι προβολές αυξήθηκαν σχεδόν τετραπλάσια μετά τον πρώτο τον μήνα της ταινίας στην πλατφόρμα. Η ξαφνική επιτυχία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα social media, με τα βίντεο με θέμα το Saltburn στο Tiktok να ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια προβολές μόνο τον Ιανουάριο του 2024.

Τα βίντεο όπου οι φαν αναπαριστούσαν τη χορευτική σκηνή του Barry Keoghan, με το τραγούδι «Murder on the Dancefloor» της Sophie Ellis-Bextor από το 2001, βοήθησαν το τραγούδι να επιστρέψει στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή η διαδικτυακή μανία, συνοδευόμενη από το «νερό της μπανιέρας» και τα κεριά Jacob Elordi που έκαναν την εμφάνισή τους στο ίντερνετ, μετέτρεψε το Saltburn σε viral hit. Η μη παραδοσιακή επιτυχία του Saltburn, αντικατοπτρίζει την επιρροή των social media στις επιλογές των σινεφίλ.

«Hawk Tuah»

Το viral αυτό meme προέρχεται από ένα βίντεο στο Youtube, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο δρόμο. Ο συνεντευξιαστής ρωτά μια (εμφανώς μεθυσμένη) περαστική «Ποια είναι μια κίνηση στο κρεβάτι που κάνει έναν άντρα να τρελαίνεται κάθε φορά;». Η κοπέλα απαντά «Πρέπει να τους δώσετε αυτό το «Hawk tuah” και να το φτύσετε». Το «hawk tuah» είναι προφανώς μια ηχομιμητική λέξη για το φτύσιμο.

Για κάποιο λόγο, η στρέιτ ανδρική κοινότητα βρήκε αυτό το στιγμιότυπο την κορωνίδα του χιούμορ και κάπως έτσι οι αρχικές μας γέμισαν, ακούσια, με memes και παραλλαγές της viral φράσης. Η ζωή της Haliey Welch, της κοπέλας του βίντεο, άλλαξε εν μία νυκτί. Από άγνωστη, έγινε influencer με δικό της podcast και τουρ σε όλη την Αμερική. Ωστόσο, η χρονιά αυτή είχε κι άλλες εκπλήξεις για την Welch, η οποία πριν λίγες μέρες κατηγορήθηκε για μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα.

Moo Deng

Το 2024 όλοι λάτρεψαν ένα μωρό ιπποποταμάκι, που ακούει στο όνομα Moo Deng. Η Moo Deng ζει σε έναν ζωολογικό πάρκο στην Ταϊλάνδη, δύο ώρες μακριά από την πρωτεύουσα Μπανγκόκ. Γεννημένη σταρ, η Mood Deng (που στα ταϊλανδέζικα σημαίνει «ζωηρό γουρούνι»), απέκτησε εκατομμύρια θαυμαστές από τις πρώτες της κιόλας μέρες. Κάθε της βίντεο γινόταν αμέσως viral, από τα ξεσπάσματά της όταν την έκαναν μπάνιο, μέχρι την προσπάθειά της να δαγκώσει τον φροντιστή της. Γενικά, η Moo Deng έχει σχεδόν πάντα νεύρα, αλλά το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο είναι ακριβώς αυτό που αγάπησε το κοινό της.

Nara Smith

Η Nara Smith έγινε viral το 2024, όταν άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στο TikTok, στα οποία ετοίμαζε φαγητά «from scratch», ακόμα και τσίχλες για τα παιδιά της, μιλώντας πάντα με την χαρακτηριστική, σχεδόν ψιθυριστή φωνή της. Αυτή η προσέγγιση της απέφερε πάνω από 10 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και πάνω από 4 εκατομμύρια στο Instagram. Τα βίντεό της έδωσαν αφορμή για αναρίθμητα memes και αστεία σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου.

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο πυροδότησε μια τεράστια διαδικτυακή συζήτηση γύρω από το αν η influencer πραγματικά προωθεί έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής ή αν απλά τρολάρει, κάτι που δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι σήμερα. Σε μια χρονιά που το «trad wife» περιεχόμενο αναστάτωσε τα social media και προκαλούσε αντιδράσεις, η Nara κατάφερε να προκαλέσει το ενδιαφέρον και τις αντιφάσεις των χρηστών, δίνοντας νέα ώθηση στις συζητήσεις για τους ρόλους της γυναίκας και τη σύγχρονη οικογένεια.

Η χρονιά που οι γυναίκες διάλεξαν «την αρκούδα»

«Θα προτιμούσες να βρεθεί μόνη σου στο δάσος με έναν άντρα ή μια αρκούδα;». Αυτή η απλή ερώτηση, που κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά στο TikTok, άνοιξε έναν διάλογο σχετικά με τη σεξουαλική και έμφυλη βία. Οι γυναίκες απάντησαν, με τη συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει την αρκούδα, προσθέτοντας σχόλια όπως: «Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει η αρκούδα είναι να με σκοτώσει». Από τότε, η φράση «επιλέγω την αρκούδα», άρχισε να χρησιμοποιείται ως σχολιασμός σε φρικιαστικές ειδήσεις γυναικοκτονιών, βιασμών και ενδοοικογενειακής βίας.

«Who tf did I marry?»

«Who tf did I marry» είναι ο τίτλος μια σειράς βίντεο συνολικής διάρκειας 8 ωρών (!), που δημοσίευσε η δημιουργός Reesa Teesa στο Tiktok. Το έπος αυτό αποτελείται από 52 μέρη και περιγράφει λεπτομερώς τον γάμο της Teesa με έναν «παθολογικό ψεύτη» και «ναρκισσιστή» τον οποίο αποκαλεί με το ψευδώνυμο «Legion». Ξαφνικά, εκατομμύρια χρήστες άρχισαν να παρακολουθούν την ιστορία της με κομμένη την ανάσα, περιμένοντας το επόμενο «επεισόδιο», που θα αποκαλύψει την όλο και πιο σκοτεινή πλευρά του συζύγου της. Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε πως η τηλεοπτική μεταφορά του «Who tf did I marry» είναι στα σκαριά.

Brat summer

Η Charli XCX εκτοξεύτηκε στη στρατόσφαιρα της ποπ κουλτούρας με το έβδομο στούντιο άλμπουμ της, Brat, έναν δίσκο που δημιούργησε το δικό του ομώνυμο κίνημα ενώ παράλληλα κυριάρχησε στα charts. Το εξώφυλλο του άλμπουμ – ένα νέο λαχανί πράσινο με τη λέξη brat γραμμένη με μικρά και μαύρα γράμματα- έγινε αμέσως viral meme και σύμβολο ενός ηδονιστικού και fun lifestyle. Η πολιτιστική του ισχύς ήταν τόσο σημαντική που επιλέχθηκε ως βασική αισθητική αναφορά για την πολιτική εκστρατεία της Kamala Harris κατά τις προεδρικές εκλογές του 2024. Και κάπου εκεί το meme πέθανε, όπως συμβαίνει με όλες τις τάσεις που καταλήγουν να χρησιμοποιούνται από πολιτικούς, celebrities και πολυεθνικές.

«Very demure, very mindful»

Το brat καλοκαίρι έφυγε, δίνοντας τη θέση του σε ένα πολύ demure φθινόπωρο. Το meme «very demure, very mindful» έγινε δημοφιλές στο TikTok χάρη στη δημιουργό περιεχομένου Jools Lebron. Σε ένα βίντεο της, η Lebron εξηγεί πώς να εμφανίζεσαι με σεμνότητα στο επαγγελματικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τη φράση «very demure, very mindful» για να περιγράψει την εμφάνισή της. Αυτό το βίντεο απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα, με αποτέλεσμα η λέξη «demure» να ανακηρυχθεί λέξη της χρονιάς το 2024 από το Dictionary.com, λόγω της αύξησης της χρήσης της στα social media. Η φράση «very demure, very mindful» χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για να περιγράψει μια ήρεμη και προσεκτική στάση ή εμφάνιση, συχνά με μια δόση χιούμορ ή ειρωνείας. Μόλις 17 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να αλλάξουν τη ζωή της Jools Lebron για πάντα, αφού η τρανς δημιουργός κατάφερε να πληρώσει τη φυλομετάβασή της, μέσα από την επιτυχία του βίντεό της στο Tiktok.

Kedrick Lamar εναντίον Drake

Το 2024, η διαμάχη μεταξύ του Kendrick Lamar και του Drake αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της χρονιάς στον κόσμο της μουσικής και της ποπ κουλτούρας. Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, αλλά φέτος έφτασε σε νέα ένταση, καθώς οι δύο καλλιτέχνες δεν σταμάτησαν να ανταλλάσσουν αιχμές μέσα από τη μουσική και δημόσιες δηλώσεις.

To rap feud ήταν τόσο ιστορικό, που έχει δική του σελίδα στη Wikipedia. Η ανταλλαγή «πυρών» μέσω της μουσικής και των δηλώσεων τροφοδότησε συνεχώς την ένταση, με το κοινό να παρακολουθεί στενά ποιος από τους δύο θα επικρατήσει. Μετά την κυκλοφορία του «Not like us», με τον Lamar να επαναφέρει τις φήμες που θέλουν τον Drake να έχει συνάψει σχέσεις με ανήλικες, επιβεβαιώθηκε πως νικητής της μουσικής διαμάχης ήταν αδιαμφισβήτητα ο Kendrick Lamar.

Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 καθήλωσαν το κοινό και έδωσαν μερικά από τα highlights της χρονιάς που έκαναν τα social media να πάρουν φωτιά. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τον μυθικό Μίλτο Τεντόγλου που κέρδισε το πρώτο χρυσό της Ελλάδας στη διοργάνωση και δεύτερο σερί χρυσό για τον ίδιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες; Τον 21χρονος Γάλλος επικοντιστής, Anthony Ammirati, που…η προικισμένη του φύση στάθηκε εμπόδιο στην επίδοσή του; Το κάκιστο breakdance της Raygun που λύγισε το ίντερνετ; Την Imane Khelif που αρχικά γνώρισε μίσος, εμποτισμένο με ανυπόστατες φήμες και στη συνέχεια θριάμβευσε τόσο ως αθλήτρια, αλλά και ως περσόνα; Την πιο cool αθλήτρια σκοποβολής Kim Ye-ji από τη Νότια Κορέα που με την ψυχραιμία της και το ανέκφραστο στυλ της έγινε viral στα social media; Ο μόνος που θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί της είναι ο 51χρονος Τούρκος Yusuf Dikeç, που με το χέρι στην τσέπη και σχεδόν χωρίς εξοπλισμό, πήρε ασημένιο στη σκοποβολή.

«Celebrity lookalike» διαγωνισμοί

Όλα ξεκίνησαν όταν ανακοινώθηκε στα social media πώς στο Μανχάταν θα λάμβανε χώρα ένας διαγωνισμός για τον καλύτερο σωσία του Timothee Chalamet. Μάλιστα, ο ηθοποιός έκανε μια έκπληξη στους θαυμαστές τους, όταν εμφανίστηκε κι ο ίδιος στον διαγωνισμό, ο οποίος συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές. Από τότε, οι διαγωνισμοί αυτοί καθιερώθηκαν για το υπόλοιπο του 2024 με σωσίες άλλων διάσημων προσώπων όπως οι Zayn, Paul Mescal, Jeremy Allen White, Harry Styles, Zendaya και Jacob Elordi.

Το Wicked Tour

Για να κλείσουμε τη φετινή σύνοψη των πιο viral ιντερνετικών στιγμών, κρατήσαμε λίγο χώρο (pun intended) για μια ταινία που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, όμως αυτός δεν είναι ο λόγος που βρίσκεται στη λίστα. Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, Wicked, με πρωταγωνίστριες τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande, έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει στις αίθουσες. Για αυτό ευθύνεται ένα από τα πιο περίεργα και οριακά ανησυχητικά press tour που έχουμε δει στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι δύο πρωταγωνίστριες εμφανίζονταν να κρατιούνται χέρι-χέρι (ή μάλλον, δάχτυλο-δάχτυλο) και να κλαίνε σε κάθε, μα κάθε, συνέντευξη. Φυσικά, η αλλόκοτη συμπεριφορά τους έδωσε τροφή για αμέτρητα memes και αναρτήσεις, με μερικούς θαυμαστές να αναρωτιούνται για την πραγματική φύση της σχέσης τους και ακόμη περισσότερους να ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας τους.

Mike Tyson εναντίον Jake Paul

Ο αγώνας πυγμαχίας μεταξύ του 58χρονου Mike Tyson και του 27χρονου Jake Paul, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2024 και προβλήθηκε live στο Netflix, αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Η αναμέτρηση αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για χιλιάδες memes, με χρήστες να σατιρίζουν την ηλικία του Tyson και την αντιπαράθεση με έναν νεότερο αντίπαλο. Πολλά ειδησεογραφικά μέσα κάλυψαν εκτενώς τον αγώνα, αναλύοντας την απόδοση των πυγμάχων και τονίζοντας τις δηλώσεις του Tyson μετά τον αγώνα, όπου ανέφερε ότι δεν θυμάται μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.