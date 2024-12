Κάθε χρονιά έχει τα δικά της πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας που καταφέρνουν -είτε με το ταλέντο είτε με την εξυπνάδα τους είτε ακόμη και λόγω τύχης και συγκυριών- να αποκρυπτογραφήσουν το zeitgeist και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού. Τα ονόματα που επιλέξαμε δεν είναι απαραιτήτως πρωτοεμφανιζόμενα όμως σίγουρα έκλεψαν τις εντυπώσεις με την καλλιτεχνική δραστηριότητα τους εντός της χρονιάς που σύντομα θα δώσει τη θέση της στο 2025.

Charli XCX

Δεν υπάρχει άλλη καλλιτέχνιδα που να καθόρισε την ποπ κουλτούρα του 2024 με τόσο κατακλυσμιαίο τρόπο όσο η 32χρονη αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Charli XCX. Το περασμένο καλοκαίρι τής ανήκε δικαιωματικά χάρη στο άλμπουμ «Brat» ο τίτλος του οποίου κωδικοποίησε μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής που σου επιτρέπει να είσαι πλήρως ο εαυτός σου χωρίς να χρειάζεται να απολογείσαι σε κανέναν για τις επιλογές σου – εξ ου και μίλησε κατευθείαν στην ψυχή όσων νέων ανήκουν στην Gen Z. Η Charli έπαιξε πολύ ευφυώς το παιχνίδια και φρόντισε να μένουν τα κομμάτια της συνεχώς στην επικαιρότητα με remixes και συνεργασίες με πολύ μεγάλα ονόματα όπως η Lorde στο «Girl, so confusing» και η Μπίλι Αϊλις στο «Guess». Ακόμη και στις αμερικανικές εκλογές έπαιξε τον ρόλο της αφού η δημοτικότητα της ανάρτησης που έκανε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) λέγοντας ότι «kamala IS brat» έκανε το επιτελείο της Χάρις να αρχίσει χρησιμοποιεί στα social media της πρώην υποψήφιας Προέδρου το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα από το εξώφυλλο του δίσκου. Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήταν η συνεργασία της με τις Icona Pop για το τεράστιο χιτ «I Love It» το 2012. Το ντεμπούτο της στη δισκογραφία το έκανε το 2013 με το «True Romance», ένα άλμπουμ που έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τους κριτικούς αλλά δεν είχε την αναμενόμενη εμπορική απήχηση. Αυτό ήταν και το leitmotif της καριέρας της μέχρι πρόσφατα, κάποια σινγκλς της ανέβαιναν στα τσαρτς, όπως το «Boom Clap» ή το «Break the Rules», όμως οι ολοκληρωμένες δουλειές της – παρόλο που άρεσαν στους μουσικοκριτικούς – δεν άγγιζαν το ευρύ κοινό. Αυτό άρχισε να αλλάζει το 2022 με τον πέμπτο δίσκο της με τίτλο «Crash». Το όνομα της έγινε ακόμη πιο γνωστό και χάρη στη συμμετοχή της στο σάουντρακ του μπλοκμπάστερ «Barbie» πέρυσι το καλοκαίρι με το «Speed Drive». Το εφετινό «Brat» αποτέλεσε απλώς την επιβεβαίωση μιας σταθερά ανοδικής πορείας.

Sabrina Carpenter

Αν μιλήσουμε ωστόσο για πραγματικό σουξέ, για κυριαρχία στα τσαρτς και για δισεκατομμύρια streams η νέα σταρ της ποπ που αναδείχθηκε τη χρονιά που τελειώνει ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ η οποία έγινε διάσημη στα πέρατα του κόσμου χάρη σε δύο τεράστιες επιτυχίες, το – πραγματικά ακαταμάχητο – «Espresso» και το ύπουλα εθιστικό «Please Please Please» αλλά κι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, το «Short n’ Sweet» που κατέκτησε την κορυφή των αμερικανικών τσαρτς αλλά και την καρδιά των μουσικοκριτικών. Το ξεχωριστό συστατικό στη συνταγή της 25χρονης τραγουδίστριας με τους 43 εκατομμύρια followers στο Instagram είναι η αυτοσαρκαστική της διάθεση και οι στίχοι της που περιέχουν γενναίες δόσεις λοξού χιούμορ – πολύ αναζωογονητικά στοιχεία μετά από μια περίοδο που τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έμοιαζαν αποφασισμένα να μας πείσουν πόσο στα σοβαρά παίρνουν τον εαυτό τους. Φυσικά επίσης την έχει βοηθήσει στην πορεία της προς την κορυφή το πόσο πολυσυζητημένη έχει υπάρξει η ερωτική ζωή της καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν το τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στην Ολίβια Ροντρίγκο και τον Τζόσουα Μπάσετ ενώ εδώ και αρκετούς μήνες κυκλοφορεί παρέα με τον ραγδαία ανερχόμενο ηθοποιό Μπάρι Κίογκαν.

Chappell Roan

To 2024 ανέδειξε στη θέση που της αξίζει και την Chappell Roan (το πραγματικό της όνομα είναι Κέιλι Ρόουζ Αμστατζ), μια εξόχως ταλαντούχα αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό. Γεννημένη στο Μιζούρι το 1998, η Roan μεγάλωσε σε συντηρητική, χριστιανική οικογένεια και ξεκίνησε να τραγουδά από νεαρή ηλικία. Οι προσπάθειες που έκανε τότε για κάποια αναγνώριση δεν πέρασαν απαρατήρητες ούτε όμως στέφθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία. Στα 20 της, το 2018, αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Αντζελες και άρχισε να ζει απελευθερωμένα την queer ταυτότητα της. Το 2020 γνώρισε τον παραγωγό Dan Nigro ο οποίος αποδείχτηκε ο ιδανικός συνεργάτης για να γίνει το όραμα της πραγματικότητα. Πριν από έναν χρόνο κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο «The Rise and Fall of a Midwest Princess». Παρά τις ένθερμες κριτικές που δέχτηκε δεν είχε εμπορική επιτυχία τους πρώτους μήνες της κυκλοφορίας του. Όταν όμως η Roan άρχισε να το πρωθεί με τις εκπληκτικές ζωντανές εμφανίσεις της, με την εκκεντρική παρουσία της και με τις εντυπωσιακές φωνητικές δυνατότητες της τότε συνέβη ένας σχεδόν μαγικός συντονισμός και εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη από μοναχικά έφηβα κορίτσια μέχρι τη Lady Gaga έγιναν θαυμαστές της σχεδόν εν μία νυκτί. Το τεράστιο σουξέ του σινγκλ «Good Luck, Babe!» (με περισσότερα από 1 δισ. streams μονο στο Spotify) είναι απλώς η αναμενόμενη συνέχεια σε μια πορεία που αυτή τη στιγμή φαντάζει ασταμάτητη.

Shaboozey

Χάρη στο single «A Bar Song (Tipsy)», νούμερο ένα κομμάτι στο Βillboard Hot-100 για 19 εβδομάδες, έγινε διάσημος το 2024 και ο Shaboozey, ο οποίος γεννήθηκε ως Collins Obinna Chibueze στις 9 Μαΐου 1995 στη Βιρτζίνια, και συνδυάζει πολλαπλά ταλέντα στη μουσική, καθώς είναι τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ράπερ, παραγωγός και σκηνοθέτης βιντεοκλίπ. Ο 29χρονος μουσικός μεγάλωσε στις ΗΠΑ και πέρασε κάποια χρόνια σε οικοτροφείο στη Νιγηρία, όπου ήρθε σε επαφή με την πλούσια κληρονομιά της χώρας του. Αυτές οι επιρροές, μαζί με την αγάπη του για τη ραπ, την country και τη rock μουσική, διαμόρφωσαν τον πολυδιάστατο ήχο του. Ο Shaboozey κέρδισε κάποια αναγνώριση μέσα από τα δύο πρώτα άλμπουμ του, το «Lady Wrangler» του 2018 και το «Cowboys Live Forever, Outlaws Never Die» του 2022, όμως έπρεπε να περιμένει να κυκλοφορήσει το «Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going» για να γνωρίσει πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Το 2024 υπήρξε ωστόσο επίσης σημαντικό για εκείνον διότι συνεργάστηκε σε δύο κομμάτια με τη σουπερστάρ Beyonce στο άλμπουμ της «Cowboy Carter».

Mikey Madison

Χάρη στη σαρωτική ερμηνεία της στην ταινία «Anora» του Son Baker η νεαρή Aμερικανίδα ηθοποιός Mikey Madison έγινε γνωστή στα πέρατα του κόσμου εν μια σχεδόν νυκτί και πολλοί περιμένουν ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να κερδίσει και Όσκαρ. Γεννήθηκε στο Λος Αντζελες, μέχρι τα 14 της φανταζόταν τον εαυτό της αθλήτρια της ιππασίας όμως την κέρδισε η ηθοποιία. Μέχρι τώρα την είχαμε δει στην πολύ ωραία σειρά «Better Things», στο «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο και στο «Scream» (το reboot του γνωστού θρίλερ που προβλήθηκε στα σινεμά το 2022).

Harris Dickinson

Σε μεγάλο σταρ αναδείχθηκε το 2024 και υπέροχος 28χρονος Άγγλος ηθοποιός Harris Dickinson, ο οποίος εντυπωσίασε στις αρχές της χρονιάς με την παρουσία του στην τηλεοπτική σειρά «Φόνος στην Άκρη του Κόσμου» (το ελληνικό κοινό το είχε εκτιμήσει στο φιλμ «Το Τρίγωνο της Θλίψης»), όμως αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις χάρη στις τολμηρές σκηνές του με τη Nicole Kidman στο ερωτικό θρίλερ «Babygirl» που θα προβληθεί σε μερικές εβδομάδες στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Cynthia Erivo

Και οι μετοχές της Cynthia Erivo στο χρηματιστήριο του θεάματος έχουν ανεβεί στα ουράνια χάρη στην αστρονομική επιτυχία του κινηματογραφικού μιούζικαλ «Wicked» στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τη σούπερσταρ της ποπ Ariana Grande. Γεννημένη στο Λονδίνο από Νιγηριανούς γονείς, η Erivo ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία σπουδάζοντας μουσική ψυχολογία, προτού αποφασίσει να αφιερωθεί στην υποκριτική. Η φήμη της εκτοξεύθηκε με την ερμηνεία της ως Σίλι στην νεοϋρκέζικη αναβίωση του μιούζικαλ «The Color Purple», η οποία της χάρισε το βραβείο Tony, αλλά και ένα Grammy. Η πορεία της στον κινηματογράφο είναι εξίσου εντυπωσιακή. Ο ρόλος της ως Harriet Tubman στο βιογραφικό δράμα «Harriet» της εξασφάλισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ—μία για το χρυσό αγαλματίδιο Α’ Γυναικείου Ρόλου και μία για το πρωτότυπο τραγούδι «Stand Up». Πέρα από τις υποκριτικές της ικανότητες δεν γίνεται να μην αναφερθεί κανείς στη συγκλονιστική φωνή της και στο ταλέντο της στη σύνθεση τραγουδιών.