Με την αντίστροφη μέτρηση για την απονομή των Oscars 2025 να έχει ξεκινήσει, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες στις κατηγορίες Ντοκιμαντέρ, Διεθνής Ταινία, Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Μουσική και Τραγούδι, Animation Μικρού Μήκους, Ηχος, Οπτικά Εφέ και Μικρού Μήκους Ταινία.

Από τη λίστα των 15 ταινιών που θέτουν υποψηφιότητα για την τελική πεντάδα της Διεθνούς Ταινίας απουσιάζει η ελληνική συμμετοχή, η οποία ήταν φέτος επεισοδιακή με την επίσημη υποβολή στα Οσκαρ της «Φόνισσας» της Εύας Νάθενα να καθίσταται μονόδρομος το περασμένο φθινόπωρο, μετά από τους χειρισμούς του Υπουργείου Πολιτισμού που έθεσαν ερωτήματα για τη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής.

Στη λίστα των ταινιών που συναγωνίζονται για να κόψουν το νήμα της πολυπόθητης πεντάδας Διεθνούς Ταινίας, φιγουράρει το μεγάλο οσκαρικό φαβορί «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ που διεκδικεί και 10 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες.

Δείτε τη βραχεία λίστα των υποψήφιων ταινιών για το Οσκαρ Διεθνούς Ταινίας εδώ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Armand (Νορβηγία)

Dahomey (Σενεγάλη)

Emilia Pérez (Γαλλία)

Flow(Λάτβια)

From Ground Zero (Παλαιστίνη)

The Girl With the Needle (Δανία)

How to Make Millions before Grandma Dies (Ταϊλάνδη)

I’m Still Here (Βραζιλία)

Kneecap (Ιρλανδία)

Santosh (Ηνωμένο Βασίλειο)

The Seed of the Sacred Fig (Γερμανία)

Touch (Ισλανδία)

Universal Language (Καναδάς)

Waves (Τσεχία)

Vermiglio (Ιταλία)