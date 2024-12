Η Ουκρανία είναι η υπεύθυνη για τη δολοφονία του Ρώσου διοικητή Ιγκόρ Κιρίλοφ, δήλωσε στους Financial Times πηγή των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου.

Η πηγή δήλωσε ότι η SBU, η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, ήταν πίσω από τη δολοφονία του επικεφαλής πυρηνικών αμυντικών ρωσικών δυνάμεων και του βοηθού του. Η ίδια πηγή είπε ότι ο στρατηγός «ήταν εγκληματίας πολέμου και απολύτως νόμιμος στόχος».

Ο ρώσος ανώτατος αξιωματικός δολοφονήθηκε στη Μόσχα με βόμβα που ήταν κρυμμένη σ’ ένα ηλεκτρικό σκούτερ, δήλωσαν σήμερα ρώσοι ερευνητές.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι μαζί με τον υπασπιστή του, ανέφερε σε δήλωσή της η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ερευνά τα σοβαρά εγκλήματα.

Η στιγμή της έκρηξης

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ρωσικά κανάλια στο Telegram εικονίζεται η είσοδος ενός κτηρίου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δύο πτώματα που κείτονται στο ματωμένο χιόνι.

H ανάληψη της ευθύνης από την Ουκρανία έρχεται ενώ έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την επίθεση.

Νέα στοιχεία για την δολοφονία στον Ιγκόρ Κιρίλοφ

Ο μηχανισμός που σκότωσε τον Ιγκόρ Κιρίλοφ ενεργοποιήθηκε εξ αποστάσεως και περιείχε περίπου 300 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε παράθυρα μέχρι τον τέταρτο όροφο ενός κτιρίου κατοικιών.

«Ειδικοί πυροτεχνουργοί και ανιχνευτές σκύλων επιθεώρησαν τη γύρω περιοχή», προσθέτει το δημοσίευμα, λέγοντας ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα εκρηκτικά.

Η Ρωσία ερευνά τους θανάτους Ιγκόρ Κιρίλοφ και του βοηθού του

Οι Ρώσοι ερευνητές έχουν ανοίξει υπόθεση για τους δύο θανάτους, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ρωσικής ερευνητικής επιτροπής.

Η μάρκα του ηλεκτρικού ποδηλάτου κατασκευάζεται στην Κίνα, αλλά διαθέτει πολλές υπερπόντιες αποθήκες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Η Ρωσία είναι επίσης μία από τις κύριες χώρες εξαγωγής της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της έκρηξης

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε ρωσικά κανάλια στο Telegram έδειχναν μια σπασμένη είσοδο σε ένα κτίριο γεμάτο ερείπια και δύο σορούς στο αιματοβαμμένο χιόνι.

Πλάνα του Reuters από το σημείο έδειξαν αστυνομικό κλοιό στο σημείο.

«θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα δολοφονίας»

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι «112» «θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα δολοφονίας». Η έκρηξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκε από αυτοκίνητο, λίγο πριν επιβιβαστούν σε αυτό τα θύματα.

Ποιος ήταν ο Κιρίλοφ

Ο Ιγκορ Κιρίλοφ διορίστηκε επικεφαλής της δύναμης τον Απρίλιο του 2017. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Tass, φοίτησε στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Διοίκησης της Χημικής Άμυνας στο Kostroma.

Ο στρατηγός υπηρέτησε σε διαφορετικούς ρόλους στον στρατό της Ρωσίας που σχετίζεται με επικίνδυνα υλικά, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης του Αρχηγού των Στρατευμάτων Ακτινοβολίας, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας.

Για άμεση συμμετοχή σε στρατιωτικές ενέργειες εναντίον κυρίαρχου κράτους (Ουκρανία), ο Κιρίλοφ προστέθηκε στον κατάλογο διεθνών κυρώσεων. Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, προστέθηκε στη λίστα κυρώσεων του Καναδά. Στις 19 Οκτωβρίου 2022, προστέθηκε στον κατάλογο κυρώσεων της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, τον περασμένο Οκτώβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον Κιρίλοφ, λέγοντας ότι είχε επιβλέψει τη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία και ότι είχε ενεργήσει ως «σημαντικός φορέας παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου».

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) εχθές Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου καταδίκασε ερήμην τον Κιρίλοφ για τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων στην Ουκρανία.