Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ της Μόσχας, όπως μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Νεκρός, σύμφωνα με το Reuters, είναι ο επικεφαλής της μονάδας πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας (ΠΒΧΠ) της Ρωσίας, Ιγκόρ Κιρίλοφ.

Στην έκρηξη, η οποία προκλήθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε πατίνι και ενεργοποιήθηκε μόλις ο Κιρίλοφ βγήκε από τη λιμουζίνα του έχασε τη ζωή του και ο βοηθός του.

Δείτε εικόνες από το σημείο της έκρηξης

Σε εξέλιξη ποινική έρευνα

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ανοίξει ποινική έρευνα σε σχέση με τον θάνατο δύο ανδρών στο Ryazansky Prospekt, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας, επικαλούμενο ερευνητές της Μόσχας.

Οι ανακριτές και οι ιατροδικαστές εργάζονται μαζί με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το πρακτορείο TASS.

Βίντεο από το σημείο της έκρηξης – Σκληρές εικόνες

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε ρωσικά κανάλια στο Telegram έδειχναν μια σπασμένη είσοδο σε ένα κτίριο γεμάτο ερείπια και δύο σορούς στο αιματοβαμμένο χιόνι.

Πλάνα του Reuters από το σημείο έδειξαν αστυνομικό κλοιό στο σημείο.

«θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα δολοφονίας»

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι «112» «θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα δολοφονίας». Η έκρηξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκε από αυτοκίνητο, λίγο πριν επιβιβαστούν σε αυτό τα θύματα.

\\An explosion was heard on Ryazansky Prospekt in Moscow.

Preliminary, two people died as a result of the incident. The explosion could have been heard from a car near the entrance.

Ποιος ήταν ο Κιρίλοφ

Ο Ιγκορ Κιρίλοφ διορίστηκε επικεφαλής της δύναμης τον Απρίλιο του 2017. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Tass, φοίτησε στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Διοίκησης της Χημικής Άμυνας στο Kostroma.

Ο στρατηγός υπηρέτησε σε διαφορετικούς ρόλους στον στρατό της Ρωσίας που σχετίζεται με επικίνδυνα υλικά, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης του Αρχηγού των Στρατευμάτων Ακτινοβολίας, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας.

Για άμεση συμμετοχή σε στρατιωτικές ενέργειες εναντίον κυρίαρχου κράτους (Ουκρανία), ο Κιρίλοφ προστέθηκε στον κατάλογο διεθνών κυρώσεων. Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, προστέθηκε στη λίστα κυρώσεων του Καναδά. Στις 19 Οκτωβρίου 2022, προστέθηκε στον κατάλογο κυρώσεων της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, τον περασμένο Οκτώβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον Κιρίλοφ, λέγοντας ότι είχε επιβλέψει τη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία και ότι είχε ενεργήσει ως «σημαντικός φορέας παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου».

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) εχθές Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου καταδίκασε ερήμην τον Κιρίλοφ για τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων στην Ουκρανία.