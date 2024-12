Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα αυτοκίνητο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που κατευθυνόταν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων. Δεν υπήρξαν θύματα από το πλήγμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι και ασφαλείς, δήλωσε ο διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Καταδικάζω με τον πλέον έντονο τρόπο αυτήν την επίθεση εναντίον προσωπικού του ΔΟΑΕ», τόνισε ο Γκρόσι, διευκρινίζοντας πως η επίθεση σημειώθηκε κατά την διαδικασία αντικατάστασης του κλιμακίου που εποπτεύει τον πυρηνικό σταθμό.

«Απευθύνουμε, για ακόμη μια φορά, έκκληση για μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση», συνέχισε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής σε περίπτωση που πληγούν οι εγκαταστάσεις του σταθμού στη Ζαπορίζια. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για την αεροπορική επιδρομή εναντίον του οχήματος του ΔΟΑΕ.

Φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση του Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ δείχνει ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο με ευκρινή διακριτικά του ΔΟΑΕ.

A Russian drone hit an IAEA official vehicle on its way to the occupied Zaporizhzhia NPP.

Source: Director General of the agency Grossi.

Video: MP Serhiy Rudyk pic.twitter.com/oKllcYV0pz

— WithUkraine (@With__Ukraine) December 10, 2024