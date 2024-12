Στόχος επιχείρησης της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ έγιναν πυρομαχικά και οπλισμός που πήρε η κουρδική πολιτοφυλακή YPG από τον συριακό στρατό στην πόλη Καμισλί της βορειοανατολικής Συρίας, πολύ κοντά στα τουρκικά σύνορα, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, πρόκειται για δώδεκα φορτηγά με πυραύλους και βαρύ οπλισμό, δύο άρματα μάχης και δύο αποθήκες πυρομαχικών.

Turkish National Intelligence Organization (MIT) carry out operation against PKK/YPG terrorists in Syria’s Qamishli:

– We have destroyed 12 trucks, 2 tanks & 2 ammunition depots loaded with missiles, heavy weapons and ammunition seized by PKK/YPG from Assad

– We have been… pic.twitter.com/SdCqKYyiZO

— TRT World (@trtworld) December 10, 2024