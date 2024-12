Επιβεβαίωσε η Μόσχα πως έχει δοθεί στον ανατραπέντα πρόεδρο της Συρίας Mπασάρ αλ Άσαντ άσυλο στη Ρωσία, λέγοντας πως η απόφαση ελήφθη από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και πως δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο. «Τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς τον αρχηγό του κράτους. Ήταν δική του απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Απαντώντας στη συνέχεια, σε ερώτηση για μια ενδεχόμενη συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον Σύρο πρώην πλέον ομόλογό του, ο Πεσκόφ δήλωσε πως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο προς το παρόν στον επίσημο προγραμματισμό του Κρεμλίνου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως ο εκπρόσωπος της προεδρίας αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την παρουσία του Άσαντ στη Ρωσία, λέγοντας πως «δεν έχω τίποτα να σας πω σχετικά με το πού βρίσκεται ο πρόεδρος Άσαντ».

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν χθες βράδυ, επικαλούμενα πηγή του Κρεμλίνου, πως ο Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμμαχος της Ρωσίας και η οικογένειά του βρίσκονται στη Μόσχα, καθώς η Ρωσία τους παρείχε άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους, αφού εγκατέλειψαν τη Συρία μετά την ξαφνική επίθεση ανταρτικών οργανώσεων υπό την ηγεσία τζιχαντιστών.

Ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, απεσταλμένος της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, επιβεβαίωσε αργότερα τις αναφορές.

Breaking! #Assad and his family are in Moscow. Russia does not betray its friends in difficult situations. This is the difference between #Russia and the #US.

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 8, 2024