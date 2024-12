Νέο πεδίο αντιπαράθεσης Δύσης – Ρωσίας σχηματίζεται στη Συρία, λίγο αφότου ο ανατραπείς πρόεδρος Άσαντ βρήκε μαζί με την οικογένειά του, ασφαλές καταφύγιο στη Μόσχα, τη μία εκ των δύο – η άλλη είναι η Τεχεράνη – στενών συμμάχων του καθεστώτος. Ο πλανήτης παρακολουθεί μουδιασμένος τις εξελίξεις, όμως κάποιοι στρατηγικοί παίκτες οραματίζονται και σχεδιάζουν ήδη την επόμενη μέρα των σχέσεων τους με την πολύπαθη χώρα στην καρδιά της Μέσης Ανατολής.

Από τη μία, το Κρεμλίνο έσπευσε να ζητήσει για τη Δευτέρα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κεκλεισμένων των θυρών, για να συζητηθεί, σύμφωνα με διπλωμάτες, η ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στα Υψίπεδα του Γκολάν.

«Σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα στη Συρία, των οποίων το βάθος και οι συνέπειες για τη χώρα αυτή και ολόκληρη την περιοχή δεν έχουν ακόμη μετρηθεί, η Ρωσία ζήτησε επείγουσες διαβουλεύσεις κεκλεισμένων των θυρών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Ντμίτρι Πολιάνσκι.

Παράλληλα, το περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν «ενημερώνει» ότι η επόμενη μέρα στη Συρία θα βρει τη Μόσχα στην περιοχή. Οι Σύροι αντάρτες «εγγυήθηκαν την ασφάλεια» των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία, δήλωσε σήμερα στα κρατικό πρακτορεία ειδήσεων πηγή στο Κρεμλίνο. «Οι Ρώσοι αξιωματούχοι είναι σε επαφή με τους εκπροσώπους της ένοπλης συριακής αντιπολίτευσης, οι ηγέτες της οποίας εγγυήθηκαν την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων και διπλωματικών υπηρεσιών στο έδαφος της Συρίας», δήλωσε συγκεκριμένα η πηγή στα δημόσια ειδησεογραφικά πρακτορεία TASS και Ria Novosti.

Massive celebrations across Europe, these are the scenes in Berlin as hundred of thousands of people can now return home from Syria. Assad made at least 12 million into refugees worldwide.

The reduction of refugees will also declaw the far-right movement since it removes many… pic.twitter.com/w8f6BZoCMX

— Anonymous (@YourAnonCentral) December 8, 2024