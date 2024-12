Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα που πυροβόλησε και σκότωσε έξω από το ξενοδοχείο Χίλτον στο Μανχάταν τον 50χρονο CEO της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα δύο νέες φωτογραφίες του δράστη από κάμερες ασφαλείας σε έναν ξενώνα στη γειτονιά Upper West Side του Μανχάταν, όπου η Αστυνομία πιστεύει ότι διέμενε ο ύποπτος. Ενώ στις πρώτες εικόνες που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα ο δράστης φορούσε μάσκα στις καινούργιες φαίνεται το πρόσωπό του και σε μία μάλιστα χαμογελάει.

Η αστυνομία είχε νωρίτερα ερευνήσει τον ξενώνα, όπου πιστεύεται ότι διέμενε ο ύποπτος, μετέδωσε το CNN, αναφέροντας ότι βρέθηκε ένα δακτυλικό αποτύπωμα σε αντικείμενα που συνδέονται με τον άνδρα, μεταξύ των οποίων ένα κινητό τηλέφωνο και ένα μπουκάλι νερό, και ότι τα στοιχεία εξετάζονται με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την ταυτότητά του.

Η δολοφονία χαρακτηρίστηκε «στοχευμένη», ενώ στις σφαίρες που βρέθηκαν στο σημείο ήταν γραμμένες οι λέξεις «deny», «defend» και «depose» («άρνηση», «υπεράσπιση», «κατάθεση»).

Οι λέξεις αυτές ενδεχομένως να παραπέμπουν σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε πριν από 14 χρόνια και άσκησε κριτική στον αμερικανικό κλάδο ασφάλισης υγείας. Στον τίτλο του «Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It» χρησιμοποιείται λεξιλόγιο που είναι συνηθισμένο στην εταιρική γλώσσα γύρω από τις ασφαλιστικές απαιτήσεις ανέφερε το Reuters.