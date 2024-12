Με κανόνια νερού, και δακρυγόνα κινήθηκε και πάλι η αστυνομία στην Τιφλίδα, προκειμένου να διαλύσει τους χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο βράδυ στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, για να καταγγείλουν την απόφαση των αρχών να αναστείλουν τις φιλοδοξίες για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Γεωργίας και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά από το κοινοβούλιο, που αποτελεί το επίκεντρο του κινήματος διαμαρτυρίας στη χώρα, με τις συγκεντρώσεις των τελευταίων ημερών να αμαυρώνονται από συγκρούσεις μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων ασφαλείας και των φιλοευρωπαίων πολιτών.

Περισσότερα από 200 άτομα έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων νυχτών διαδηλώσεων ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αμφισβητούμενη νίκη του «Γεωργιανού Ονείρου» στις βουλευτικές εκλογές της χώρας της 26ης Οκτωβρίου, που θεωρείται ευρέως ως δημοψήφισμα για τις φιλοδοξίες της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ, έχει πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις και το μποϊκοτάζ της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο. Η αντιπολίτευση και η φιλοδυτικός πρόεδρος της χώρας κατηγόρησαν το κυβερνών κόμμα ότι νοθεύει τις εκλογές με τη βοήθεια της Μόσχας.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 224 διαδηλωτές συνελήφθησαν με διοικητικές κατηγορίες και τρεις συνελήφθησαν για ποινικές.

Κατά την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής, 113 αστυνομικοί χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύτηκαν μετά από συγκρούσεις με διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν πυροτεχνήματα κατά της αστυνομίας.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι ανέφερε ότι πολλοί από τους συλληφθέντες διαδηλωτές είχαν τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπό, σπασμένα κόκκαλα και μώλωπες από χτυπήματα γύρω από τα μάτια. Γράφοντας στο X και επικαλούμενη δικηγόρους που εκπροσωπούν τους κρατούμενους, είπε ότι ορισμένοι άνθρωποι υφίστανται συστηματικούς ξυλοδαρμούς μεταξύ της σύλληψης και της μεταφοράς τους στα κρατητήρια.

#Georgiaprotests majority of the arrested protesters have injuries to their heads and faces , broken face bones, eye sockets, open wounds. Have been subjected to systematic beatings between arrest and transport to already overcrowded detention facilities. As reported by lawyers

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 2, 2024