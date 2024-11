Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και «αύρες» για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης της Γεωργίας να αναβάλλει μέχρι το 2028 τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Riot police have begun cracking down on protesters on Rustaveli Ave, #Tbilisi using tear gas & pepper spray to push them away from the Parliament building. However, protesters are returning toward Parliament as soon as the use of gas and spray subsides.#GeorgiaProtests #Georgia pic.twitter.com/uOJusjcNum

— Netgazeti (@netgazeti) November 29, 2024