Η κακοκαιρία Bora που ξεκίνησε από το Σάββατο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και σαρώνει τη χώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δώσει εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής από το Σάββατο 30/11 έως το μεσημέρι της Δευτέρας 02/12, κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα), καθώς και σε νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου (Ρόδος, Λήμνος, Θάσος). Ενώ σημαντικά ύψη βροχόπτωσης έχουν καταγραφεί και άλλες περιοχές της χώρας, όπως αναφέρει το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Μάλιστα, δημοσίευσε και χάρτη, κατά τον οποίο αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης από το Σάββατο 30/11 έως τις 13:30 της Δευτέρας 02/12. Τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν από 11 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επισημαίνονται τα 8 μεγαλύτερα.

Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη παρόλο που η ένταση των φαινομένων έχει κοπάσει.

Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Θέρμης- Βασιλικών λόγω υπερχείλισης ενώ κλειστή είναι και η υπόγεια διάβαση στην Αγαμέμνονος και η 8η οδός στους Ταγαράδες. Λόγω πτώσης κολώνας κλειστές είναι η οδός Ομήρου στη Νέα Ραιδεστό και η 29η οδός στους Ταγαράδες.

Τέλος, κλειστός είναι στη Θέρμη ο παράδρομος στη Νέων Μουδανιών στο ύψος του καταστήματος έπιπλα Γκούμα.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Bora, που προκάλεσε καταστροφές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με κυριότερες αυτές στη Ρόδο και τη Λήμνο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα.

H Bora θα συνεχίσει να προκαλεί βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης (3-12-24).

Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Cars swept away by flood waters in Rhodes Island, Greece

Many houses were flooded and people asking for help.

Third photo is from this morning and what is left after catastrophic floods.

December 01, 2024 #RhodesIsland #Greece #flood #inundación #inondation pic.twitter.com/SLLuQypxQ0

— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 1, 2024