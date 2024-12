Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία Bora, που προκάλεσε καταστροφές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με κυριότερες αυτές στη Ρόδο και τη Λήμνο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα.

H Bora θα συνεχίσει να προκαλεί βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης (3-12-24).

Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Cars swept away by flood waters in Rhodes Island, Greece

Many houses were flooded and people asking for help.

Third photo is from this morning and what is left after catastrophic floods.

December 01, 2024 #RhodesIsland #Greece #flood #inundación #inondation pic.twitter.com/SLLuQypxQ0

— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 1, 2024