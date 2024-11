Το ‘πε και το το έκανε: η Gazprom, ο κρατικός ενεργειακός γίγαντας της Ρωσίας, διέκοψε τελικά τις προμήθειες φυσικού αερίου στον πάροχο πρωτογενούς ενέργειας της Αυστρίας, OMV.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο απόηχο διαιτητικής απόφασης υπέρ της OMV σχετικά με την αποτυχία της Gazprom να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις παράδοσης στη γερμανική θυγατρική της. Την Παρασκευή, η Αυστρία επιβεβαίωσε ότι έλαβε ειδοποίηση από τις ρωσικές αρχές ότι το φυσικό αέριο θα σταματήσει να ρέει από το Σάββατο 16 Νοεμβρίου.

Η OMV, ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας της Αυστρίας, προσπαθεί να ανακτήσει ζημιές ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ από την Gazprom μετά από πρόσφατη διαιτητική απόφαση.

Η αυστριακή ρυθμιστική αρχή ενέργειας, E-Control, ανέφερε ότι οι παραδόσεις της Gazprom στην OMV σταμάτησαν στις 6:00 π.μ. τοπική ώρα (7:00 π.μ. ώρα Κιέβου) το Σάββατο, όπως είχε προειδοποιήσεις η ρωσική εταιρεία. Ωστόσο, η E-Control διαβεβαίωσε τους Αυστριακούς καταναλωτές ότι οι τιμές και οι προμήθειες φυσικού αερίου εντός της χώρας θα παραμείνουν σταθερές παρά τη διακοπή των ρωσικών παραδόσεων.

Στην απάντησή της, η Gazprom ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει 42,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας το Σάββατο, σύμφωνα με τα επίπεδα της Παρασκευής. Οι ροές ανεφοδιασμού στη Σλοβακία από την Ουκρανία διατήρησαν τη σταθερότητα, αλλά οι όγκοι που καθορίστηκαν για την Αυστρία ήταν περίπου 16% χαμηλότεροι από τον μέσο όρο για αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με την Eustream, την εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Σλοβακίας.

Η συνήθης πρόσληψη της OMV περιλαμβάνει περίπου το 40% του ρωσικού φυσικού αερίου που διέρχεται μέσω της Ουκρανίας, που ισοδυναμεί με περίπου 17 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως. Η Αυστρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται εδώ και καιρό σε αυτή τη διαδρομή μέσω του αγωγού της σοβιετικής εποχής, τη γραμμή Urengoy-Pomary-Uzhhorod , η οποία προμηθεύει αέριο από τη βόρεια Σιβηρία μέσω της Ουκρανίας στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αυτή η διαδρομή, ωστόσο, αντιμετωπίζει επικείμενο κλείσιμο. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παρατείνει το υπάρχον πενταετές συμβόλαιο διαμετακόμισης με τη Μόσχα, το οποίο θα λήξει στο τέλος του έτους. Κατά συνέπεια, σημαντικοί όγκοι ρωσικού φυσικού αερίου θα παρέχονται στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία μόνο εφόσον η Αυστρία καταργηθεί ως προορισμός διαμετακόμισης. Η Ουγγαρία λαμβάνει επί του παρόντος ρωσικό αέριο μέσω ενός συστήματος αγωγών που κατευθύνεται κυρίως μέσω Τουρκίας .

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας ανήλθαν σε περίπου 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2023, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 8% των όγκων αιχμής της Gazprom που μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη το 2018-2019. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η ουκρανική οδός διαμετακόμισης κάλυψε περίπου το 65% της ζήτησης φυσικού αερίου για την Αυστρία και τις γειτονικές χώρες Ουγγαρία και Σλοβακία το 2023.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατηγόρησε το Σάββατο τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις προμήθειες ενέργειας ως μια μορφή «εκβιασμού» κατά της Αυστρίας και της ΕΕ.

Απαντώντας στην απόφαση της Gazprom να σταματήσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Αυστρία, η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε στο X ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «εργαλειοποιεί» την ενέργεια για να πιέσει την Ευρώπη.

Once again Putin is using energy as a weapon.

He is trying to blackmail Austria & Europe by cutting gas supplies.

We are prepared for this and ready for the winter. Gas storage across the EU is full.

As I told @karlnehammer yesterday Europe stands united in supporting Austria

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2024