Τουρκικά μαχητικά προκάλεσαν και πάλι χθες στην Κύπρο, πραγματοποιώντας προκλητικές πτήσεις με την ευκαιρία της επετείου ίδρυσης του ψευδοκράτους. Οι παράνομες πτήσεις των Αττίλων έγιναν ορατές και απ’ τις ελεύθερες περιοχές ενώ στις ακριτικές περιοχές της Λευκωσίας ο ήχος ήταν ιδιαίτερα έντονος. Ήταν 15 Νοεμβρίου του 1983, πριν δηλαδή από 41 χρόνια όταν η κατοχική Τουρκία και η τότε τουρκοκυπριακή ηγεσία προχώρησαν στην παράνομη ενέργεια να ανακηρύξουν σε «κράτος» τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα. Η διεθνής κοινότητα, δεν αναγνώρισε την αυθαίρετη αυτή ενέργεια και με σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όχι μόνο την καταδίκασε αλλά χαρακτήρισε την ανακήρυξη, ως νομικά άκυρη, καλώντας όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να μην αναγνωρίσουν το αποτέλεσμά της.

Άλλες χρονιές στην μαύρη αυτή επέτειο «κατέφθανε» στα κατεχόμενα μαζί με ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Ερντογάν, ο οποίος μάλιστα με υποδείξεις του κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ έκανε και… πικνίκ στην πολύπαθη Αμμόχωστο. Εφέτος στα «πανηγύρια» δεν ήρθε ο Ερντογάν, αλλά ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Την ίδια ώρα, εάν λάβει κανείς υπόψη τον τουρκικό τύπο, οι Τούρκοι εμφανίζονται ενοχλημένοι με τη νέα δομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, την οποία εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τα δημοσιεύματα έφτασαν στην υπερβολή ότι δήθεν η Ελλάδα ετοιμάζεται για… πόλεμο.

Αυτό όμως που έκανε το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ήταν να εκδώσει NAVTEX για έρευνες του ιταλικού πλοίου που ποντίζει καλώδια. Οι έρευνες θα γίνουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

***

Ο επεισοδιακός αποχαιρετισμός στον Μπορέλ

Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να παρακολουθήσω το τελευταίο του Ζοζέπ Μπορέλ συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων, όχι βεβαίως για να δω πώς θα αποχαιρετήσουν τον ισχυρό άνδρα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για να δω τις μάχες που προβλέπεται να γίνουν όταν ο Μπορέλ προτείνει την αναστολή του πολιτικού διαλόγου ΕΕ με το Ισραήλ, εν μέσω επικρίσεων, όπως αναφέρει, για συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023. Προβλέπεται να υπάρξει ένταση.

Όσο για την έξοδό του από το αξίωμά του Ύπατου Εκπρόσωπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας θα σημάνει την είσοδο της Εσθονής Κάγια Κάλλας η οποία προέρχεται από οικογένεια πρώην Σοβιετικών αξιωματούχων και λένε ότι υπέφερε από την ΕΣΣΔ!

***

Ο Καραμανλής, ο Ελύτης και τα κομπολόγια του Αντώνη Σαμαρά

Στο πολιτικό γραφείο του Αντώνη Σαμαρά στο Κολωνάκι πέραν των φωτογραφιών της οικογένειάς του, έχει σε περίοπτη θέση μία έγχρωμη φωτογραφία του ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμανλή (μάλιστα σε ασημένια κορνίζα) και μία ασπρόμαυρη του Ευάγγελου Αβέρωφ. Βεβαίως από το γραφείο του δεν λείπουν φωτογραφίες του νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ελύτης είχε δώσει το όνομα «Πολιτική Άνοιξη» στο κόμμα Σαμαρά. Βρίσκονται ακόμα χάρτες της Πελοποννήσου (με zoom στη Μεσσηνία). Επίσης μια φωτογραφία του Ουίνστων Τσώρτσιλ, πάρα πολλά βιβλία, ανάμεσα το «Poland» του ADAM ZAMOYSKI, οι «Έλληνες των Αιώνων», βιβλία για τον πόλεμο στην Ουκρανία όπως «Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο», «Συνοπτική Ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», άλλα βιβλία όπως ο «Νέος Ρεαλισμός» του Χάρη Γεωργιάδη, του Κέντρου Ναυτιλίας και Πολιτισμού, «Χριστιανική Μεσσηνία», «Σε τροχιά σύγκρουσης με την Τουρκία» του Λάμπρου Τζούμη και πολλά άλλα.

Από το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού δεν λείπουν θρησκευτικές εικόνες του Αγίου Αντωνίου και μια εικόνα εκπληκτικής αγιογραφίας της Παναγίας Πολιούχου της Καλαμάτας. Αυτά όμως που ξεχωρίζουν είναι τα κομπολόγια. Τα είχε στο γραφείο του, αλλά και στο Μαξίμου όταν ήταν πρωθυπουργός και δεν τα αποχωρίζεται ποτέ. Όταν λέμε κομπολόγια εννοούμε κάθε μεγέθους και κάθε χρώματος τα οποία τα έχει προσεκτικά τοποθετημένα στο γραφείο του. Είναι συλλέκτης κομπολογιών και συμπίπτει με την… Ντόρα (όσο κι αν ακούγεται παράξενο) που έχει το ίδιο χόμπι.

***

Πρώτο θέμα στα γαλάζια πηγαδάκια η «προεδρολογία» Αναμενόμενο θα είναι πλέον το κύριο θέμα στις συζητήσεις ανάμεσα σε γαλάζιους βουλευτές η προεδρολογία. Η ονοματολογία, σας πληροφορώ δεν σταματά, ωσάν να μην υπάρχει άλλο θέμα συζητήσεως στα πηγαδάκια των γαλάζιων στη Βουλή, ωσάν ο Πρόεδρός τους και Πρωθυπουργός να μην τους έχει δώσει εντολή να μην συζητούν πρόωρα αυτό θέμα ως ένδειξη σεβασμού προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων θα κληθούν οι κοινοβουλευτικοί να τοποθετηθούν για το ποιος θα κατοικήσει μετά τον Μάρτιο στην Ηρώδου του Αττικού. Την Παρασκευή είχε στηθεί ένα «πηγαδάκι» από γαλάζιους βουλευτές στο Εντευκτήριο βουλευτών και άρχισαν να συζητούν το θέμα. Ειπώθηκαν από τους βουλευτές ενδιαφέροντα πράγματα (αλλά και προβληματισμοί) και ευθύς αμέσως σας μεταφέρω: Οι τάσεις που καταγράφηκαν είναι πως μπορεί να παίζει ισχυρά για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα το όνομα του Κώστα Τασούλα ή ακόμα και του Γιάννη Στουρνάρα, όμως ο φόβος είναι αν προκύψει πρόταση Νίκου Ανδρουλάκη υπέρ της Κατερίνας Σακελλαροπούλου. «Εκεί», όπως είπαν, «θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, καθώς αν το ΠαΣοΚ επιδιώξει να εγκλωβίσει τον πρωθυπουργό με την νυν Πρόεδρο, ενδέχεται να πιεστούμε με τη σειρά μας όπως πιεστήκαμε με την ψήφο στα ομόφυλα» έλεγε η παρέα. Η συλλογιστική μιας πρότασης Ανδρουλάκη υπέρ της νυν προέδρου είναι πως ενδεχόμενη άρνηση του Πρωθυπουργού θα σημάνει απώλειες στο πολιτικό κέντρο. Και συνέχισαν: «Ο Πρόεδρός μας δύσκολα θα επιλέξει πιο δεξιό και κομματικό υποψήφιο αν στην κούρσα είναι η Σακελλαροπούλου και μάλιστα ως πρόταση από άλλο κόμμα».

***

Με αέρα…

«Οι στρακαστρούκες τελείωσαν» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠαΣοΚ δεν θα δίνει απλόχερα τη συναίνεση που του ζητεί η Νέα Δημοκρατία: «το take it or leave it» (ή όπως το λένε οι Αμερικανοί «love it or leave it») δεν υπάρχει με το ΠαΣοΚ, είπε ο Πρόεδρος του κόμματος, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, έχοντας τον αέρα των δημοσκοπήσεων στο πλευρό του.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα των ημερών, ήδη άρχισαν να τα ερευνούν τα κομματικά επιτελεία . Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι έχουν δύο κυρίαρχα στοιχεία: Το ένα είναι η αναμενόμενη άνοδος του ΠαΣοΚ. Μένει να φανεί αν το 20% θα επαληθευτεί. Το άλλο είναι η άνοδος της Φωνής Λογικής, που όμως έχει άλλα χαρακτηριστικά. Σε μία μέτρηση το κόμμα της Λατινοπούλου εμφανίζεται κάπου στο 4%. Σε μία άλλη όμως εμφανίζεται πάνω από το 8%. Η διαφορά με δημοσκοπικούς όρους είναι αστρονομική και δείχνει ότι «κάποιο λάκκο έχει η φάβα». Πόσο βαθύς ή ρηχός είναι θα φανεί κι αυτό. Πάντως στο Μαξίμου έχουν αρχίσει να το ψάχνουν.

***

Έλληνες καταδρομείς στα Σκόπια!

Για διάστημα δύο εβδομάδων άνδρες των Ειδικών μας Δυνάμεών βρέθηκαν στο Κρίβολακ της γειτονικής χώρας, για την άσκηση «WISE WOLF -24» (δηλαδή τη «ΣΟΦΟΣ ΛΥΚΟΣ»). Τι ζητούσαν εκεί θα μου πείτε; Οι πηγές μου λένε ότι πρόκειται για άσκηση περιοδική και επαναλαμβανόμενη (από το 2011) και γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Διαβαλκανικής Συνόδου των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνεκπαιδεύθηκαν λοιπόν οι Έλληνες Καταδρομείς μαζί με άλλους από Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Δημοκρατία της Βορείου Μακεδονίας, Ρουμανία και Τουρκία. Έκαναν βολές, καταρριχήσεις από ελικόπτερα, ασκήσεις με οχήματα και πολλά άλλα αντικείμενα!

Βέβαια να σας θυμίσω αναγνώστες μου ότι η Πολεμική μας Αεροπορία έχει αναλάβει την αστυνόμευση του εναέριου χώρου του FIR Σκοπίων από το τέλος του 2019, ενώ Βόρειοι Μακεδόνες στρατιωτικοί έρχονται και γίνονται αλεξιπτωτιστές από τη δική μας Σχολή Αλεξιπτωτιστών (στον Ασπρόπυργο Αττικής).

***

Κινητοποίηση για το βιβλίο Κοτσακά – Τσιόκα

Μια μεγάλη σύναξη ετοιμάζεται το απόγευμα της προσεχούς Παρασκευής στην ΕΣΗΕΑ. Εκεί θα παρουσιαστεί το βιβλίο των Αντώνη Κοτσακά και Χάρη Τσιόκα, πασοκογενών που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποστασιοποιήθηκαν εδώ και πάρα πολλούς μήνες με όσα έβλεπαν. Το βιβλίο του που τιτλοφορείται «Η ιστόρηση 50 χρόνων» και αφορά και το ΠαΣοΚ και το ΣΥΡΙΖΑ από τα κέντρα λήψης αποφάσεων θα παρουσιαστεί από τους Γιάννη Δραγασάκη, Λούκα Κατσέλη και Δημήτρη Ρέππα. Η σύνθεση από μόνη της αλλά και η κινητοποίηση που γίνεται λέει πολλά για όσα μπορεί να γίνουν μελλοντικά.

Και επειδή αναφέρθηκα στον Γ. Δραγασάκη και στη Λούκα Κατσέλη να σας αναφέρω πως ήταν και πάλι μαζί προχθές στο συνέδριο του Ινστιτούτου Εναλλακτικής Πολιτικής ΕΝΑ, πνευματικό παιδί του πρώην αντιπροέδρου των κυβερνήσεων Αλέξη Τσίπρα. Γιατί η αναφορά; Επειδή μίλησαν μαζί με δυο επιστήμονες στην ενότητα που είχε αναφορά σε δυο αριστερά κυβερνητικά σχήματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα το 1981 και το 2015. Εδώ όπως καταλαβαίνετε έχουμε μια παραδοχή, έστω και με αυτό τον τρόπο, ότι στην Ελλάδα, η πρώτη φορά αριστερά δεν ήταν το 2015 όπως έλεγε μονότονα ο Αλ. Τσίπρας και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το 1981. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

***

Σοβάδες έπεσαν σε θρανία μαθητών

Όγκοι σοβάδων αποκολλήθηκαν πέφτοντας στα θρανία των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Νέου Ηρακλείου προχθές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το θέμα είναι ότι το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια πλειάδα αντίστοιχων περιπτώσεων πτώσης σοβάδων σε σχολικές αίθουσες ανά την χώρα, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το χειρότερο όμως είναι ότι ενώ εντοπίζονται οι κίνδυνοι δεν ιδρώνει κανενός αρμοδίου το αυτί, όπως προκύπτει στην περίπτωση του 5ου Γυμνασίου του Νέου Ηρακλείου, καθώς η διεύθυνση του σχολείου φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως για τους κινδύνους και μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία από τους αρμοδίους χωρίς όμως να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες και ιδού το αποτέλεσμα. Ήρθε μάλλον η ώρα να αναληφθούν και οι ανάλογες ποινικές ευθύνες κατά παντός (ανεύθυνο)υπεύθυνου για να μην έχουμε χειρότερα στα σχολεία μας…

***

Βραδιά ιδεών και μπάλας

Την Πέμπτη το βράδυ, πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό ντιμπέιτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον φιλόσοφο Πασκάλ Μπρυκνέρ, όπου ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Μεταξύ αυτών, η ευθεία επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της woke κουλτούρας «είναι στην ουσία ο ορισμός του ανελευθερισμού, όπου μία μειοψηφία προσπαθεί να επιβληθεί της πλειοψηφίας». Λίγη ώρα αργότερα, ξεκινούσε ο δύσκολος αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία.

Λίγοι, όμως, ήταν συνεπείς στο ραντεβού τους και με τη φιλοσοφία και με το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, ο λόγος για τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον τ. Υπουργό Επικρατείας, Σταύρο Παπασταύρου, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει πριν τη συζήτηση του Πρωθυπουργού μέχρι το τέλος και μετά βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να υποστηρίξουν την προσπάθεια της Ομάδας μας.