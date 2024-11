Ένα 16χρονο κορίτσι στο Ιράν αυτοκτόνησε όταν απειλήθηκε με αποβολή από το σχολείο της, αφού καταγράφηκε να χορεύει χωρίς χιτζάμπ.

Μια εικόνα από τις τελευταίες στιγμές της Arezoo Khavari, η οποία την δείχνει να ισορροπεί στην άκρη ενός κτηρίου, έχει κυκλοφορήσει στο X, με αρκετούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να καταδικάζουν τους αυστηρούς νόμους του Ιράν περί ενδυματολογικού κώδικα.

Sad news from Iran.

16-y-o school girl Arezoo Khavari took her life after coming under attack by her school for refusing to follow Islamist dress codes and wearing the veil in public.

She was threatened with expulsion and legal consequences by the regime. pic.twitter.com/cWR06QYksv

