Ιράν: «Γυμνή» εξέγερση… για πόσες ακόμη «Μαχσά Αμινί»;

Η μονάδα της Διεθνούς Αμνηστίας για το Ιράν κάλεσε τις ιρανικές Αρχές να απελευθερώσουν «άμεσα και άνευ όρων» τη φοιτήτρια που συνελήφθη βίαια την 1η Νοεμβρίου. Η Ahoo Daryaei γίνεται το νέο πρόσωπο και σύμβολο της αέναης εξέγερσης πίσω τη συσσωρευμένη καταπίεση αμέτρητων γυναικών που δεν έχουν την ελευθερία καμίας τους κίνησης.

Είναι μια άλλη Μαχσά Αμινί, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία της ηθικής το 2022, επειδή κάποιες τρίχες των μαλλιών της ήταν ορατές κάτω από τη μαντίλα της. Η 22χρονη δολοφονήθηκε από την αστυνομία Ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη χιτζάμπ.

Από το 1979 και μετά, οπότε τέθηκε σε ισχύ το διάταγμα του Αγιατολάχ Χομεϊνί για τη γυναικεία ενδυμασία, δεν είναι λίγες οι γυναίκες που έχουν βρεθεί με τις λεγόμενες «περιπολίες καθοδήγησης» (Gasht-e Ershad), τις ειδικές μονάδες που έχουν επιφορτιστεί με τη διασφάλιση του σεβασμού των ισλαμικών ηθών και προχωρούν στην προσαγωγή και τον «σωφρονισμό» όσων είναι «ακατάλληλα» ντυμένες.

