Αγωνία για την τύχη της νεαρής φοιτήτρια στο Ιράν που έβγαλε τα ρούχα της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας που εφαρμόζεται στη χώρα της και αμέσως μετά συνελήφθη από τις ιρανικές Αρχές και έκτοτε αγνοείται η τύχη της και καμία σχετική πληροφορία δεν έχει υπάρξει. Οργανώσεις Εκφράζουν φόβους για τη σωματική της ακεραιότητα και τη ζωή της.

Η νεαρή φοιτήτρια το περασμένο Σάββατο και ενώ βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, αφαίρεσε τα ρούχα της και έμεινε με τα εσώρουχα. Με την περιβολή αυτή παρέμεινε στο χώρο και περπατούσε μεταξύ μαυροφορεμένων από πάνω έως κάτω γυναικών που φορούσαν μαντίλα, πόπως επιβάλει ο ισλαμικός κώδικας ενδυμασίας. Οργανώσεις εκφράζουν φόβους για το ότι θα μπορούσε να έχει την κατάληξη της 22χρονης Μαχσά Αμινί που το 2022 είχε προβεί επίσης σε αμφισβήτηση των ισχυόντων στο Ιράν.

Η διαμαρτυρία της νεαρής φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο του Ιράν καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φορώντας μόνο τα εσώρουχά της κάνει βόλτα στις εγκαταστάσεις του Ιρανικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

In Iran, a woman who was accosted by the “morality police” for not wearing hijab removes her clothing & roams the streets in defiance. She has since been arrested by IRGC forces and forcibly disappeared. This is the brave face of true resistance. pic.twitter.com/HhbbEGhKlf — Elica Le Bon الیکا‌ ل بن (@elicalebon) November 2, 2024

Σε ένα άλλο βίντεο επίσης, φαίνεται η ίδια να περπατά σε ένα δρόμο, πάλι μόνο με τα εσώρουχα, προτού μια ομάδα ανδρών την περικυκλώσει, τη δέσει και την απομακρύνει με ένα αυτοκίνητο.

Η Αμνηστία δήλωσε το Σάββατο ότι η γυναίκα είχε «συλληφθεί βίαια» αφού διαμαρτυρήθηκε για την «καταχρηστική επιβολή» του ενδυματολογικού κώδικα στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης.

Σε ένα άλλο βίντεο επίσης, φαίνεται η ίδια να περπατά σε ένα δρόμο, πάλι μόνο με τα εσώρουχα, προτού μια ομάδα ανδρών την περικυκλώσει, τη δέσει και την απομακρύνει με ένα αυτοκίνητο.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Ωστόσο υπάρχουν και αντικρουόμενες πληροφορίες για τη νεαρή φοιτήτρια. Σύμφωνα με το Amir Kabir, ένα ιρανικό φοιτητικό κανάλι κοινωνικής δικτύωσης η νεαρή παρενοχλήθηκε από μέλη της Basij, μιας ιρανικής εθελοντικής παραστρατιωτικής ομάδας, μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου τα οποία της έσκισαν τη μαντίλα και τα ρούχα.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024

Επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η φοιτήτρια έβγαλε τα ρούχα της αφού δύο μέλη του προσωπικού ασφαλείας της «μίλησαν ήρεμα» και την προειδοποίησαν ότι παραβιάζει τον ενδυματολογικό κώδικα.

Ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων του πανεπιστημίου είπε ότι η γυναίκα έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το CNN δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ανεξάρτητα τις συνθήκες πίσω από το περιστατικό.

Η Μάι Σάτο, η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δήλωσε στο X ότι θα «παρακολουθήσει στενά αυτό το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης των Αρχών».

Το Χιτζάμπ και η τιμωρία

Η χρήση χιτζάμπ (ή μαντίλας) στο κοινό είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο του Ιράν που επιβάλλεται από τη λεγόμενη αστυνομία ηθικής της χώρας.

Οι Ιρανές γυναίκες μπορούν να υποστούν σκληρή τιμωρία, ακόμη και για μικρές παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ξέσπασε μεγάλες διαμαρτυρίες σε όλο το Ιράν το 2022 κατά του ενδυματολογικού κώδικα μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης γυναίκας η οποία πέθανε υπό την κράτησή της στην αστυνομία ηθικής, αφού συνελήφθη επειδή φέρεται να μην φορούσε σωστά τη μαντίλα της.