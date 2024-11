«Σήμερα γράψαμε Ιστορία» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πανηγυρική ομιλία του στη Φλόριντα μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών.

Και πραγματικά, ο Τραμπ κατάφερε κάτι που είχε να γίνει πάνω από 200 χρόνια. Δηλαδή, έγινε ο πρώτος πρόεδρος μετά τον Γκρόβερ Κλίβλαντ στη δεκαετία του 1800 που επιστρέφει στο αξίωμα μετά από ήττα.

O υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνών μετά τη θητεία του Μπάιντεν επιστρέφει στον Λευκό Οίκο ακολουθώντας τα χνάρια του Γκρόβερ Κλίβλαντ, ο οποίος υπηρέτησε ως 22ος και 24ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1893 έως το 1897 και από το 1885 έως το 1889.

President-Elect Donald J. Trump will only be the Second President in History to serve Non-Consecutive Terms, with the First President to do so being Grover Cleveland, who served as the 22nd and 24th President of the United States between 1893 – 1897 and 1885 – 1889. pic.twitter.com/dhqDolawZe

