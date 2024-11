Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν απόψε εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Μπάρζα, νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Νωρίτερα, το λιβανέζικο υπουργείο είχε ανακοινώσει πως από τις ισραηλινές επιθέσεις του τελευταίου 24ώρου σε διάφορες περιοχές της χώρας έχασαν τη ζωή τους άλλοι 11 άνθρωποι και 61 τραυματίστηκαν.

#BREAKING | Lebanese Health Ministry announces that at least 15 people were killed in an Israeli airstrike on Barja in the Chouf district, south of Beirut, with rescue operations still ongoing.💔 pic.twitter.com/cFWvAS4kGN

— 𝐋!𝐥𝐲 🕊 (@LilyZ008) November 5, 2024