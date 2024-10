Δραματικές ώρες περνάει η Ισπανία, που θρηνεί την απώλεια τουλάχιστον 62 ατόμων -αναμεσά τους και παιδιά- από τις πλημμύρες, που έπληξαν τις ανατολικές περιοχές της χώρας, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας ζημιές σε πολλά σπίτια.

Οι μαρτυρίες προκαλούν τρόμο. «Ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Ήμασταν παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια. Αυτοκίνητα και κοντέινερ με σκουπίδια κυλούσαν στους δρόμους. Το νερό ανέβαινε στα τρία μέτρα», είπε στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE ο δήμαρχος της πόλης Utiel, Ricardo Gabaldon.

Devastating image aftermath flood in the Alfafar in the province of Valencia, Spain 🇪🇸 (30.10.2024)

Παντού ερείπια

Τα πάντα έχουν καταστραφεί. Ένας ιδιοκτήτης μπαρ στο χωριό Barrio de la Torre της Βαλένθια λέει ότι ολόκληρη «η γειτονιά έχει καταστραφεί».

«Όλα τα αυτοκίνητα είναι το ένα πάνω στο άλλο, είναι κυριολεκτικά διαλυμένα», δήλωσε ο Christian Viena. «Τα πάντα είναι ερείπια, όλα είναι έτοιμα να πεταχτούν. Η λάσπη έχει βάθος σχεδόν 30 εκατοστά» ανέφερε.

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τις πλημμύρες αναμένεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με αξιωματούχους στη Βαλένθια έπεσε μέσα σε 8 ώρες βροχή που κανονικά πέφτει σε έναν χρόνο.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται με κάθε μέσο οι έρευνες για αγνοούμενους. Το κέντρο συντονισμού έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης της Βαλένθια δήλωσε ότι ξεκινά τη «διαδικασία συλλογής και ταυτοποίησης των θυμάτων».

OMG, this woman in Valencia is trying to break out of what looks like a supermarket with a fire extinguisher. Must have been terrifying not knowing how high the water was going to rise…

Συντετριμμένος ο βασιλιάς από την τραγωδία στην Ισπανία

Συντετριμμένοι από την τραγωδία που έχει πλήξει την Ισπανία δήλωσαν ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίσια και έστειλαν τα «βαθύτατα συλλυπητήριά» τους στις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών.

«Δύναμη, κουράγιο και όλη η υποστήριξη για όσους επλήγησαν», ανέφεραν οι μονάρχες σε δήλωσή τους.

«Εξαίρεουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις ένοπλες δυνάμεις και τις κρατικές δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας για το τιτάνιο έργο που επιτελούν από την πρώτη στιγμή» ανέφεραν.

Dramatic rescues and chaos in parts of Spain today as storms bring extreme rainfall and lightning.

Further stormy weather and rain is forecast in southern and eastern areas.

Αυτό δημιουργεί ατμοσφαιρική αστάθεια, προκαλώντας την ταχεία άνοδο του θερμού, κορεσμένου αέρα, οδηγώντας στο σχηματισμό πανύψηλων σύννεφων μέσα σε λίγες ώρες και ρίχνοντας ισχυρές βροχές στα ανατολικά τμήματα της Ισπανίας.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό στη Βαλένθια και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε επίσης ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη (31/10/24).

"But why can't climate activists be more patient?"

Κατέρρευσε γέφυρα

Οι καταστροφές από τις πλημμύρες είναι πολλές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είπαν στους πολίτες να αποφεύγουν οποιουδήποτε είδους μετακίνηση και αν αυτή κρίνεται αναγκαία να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των επίσημων φορέων.

Μέχρι στιγμής οι δρόμοι είναι κλειστοί σε Βαλένθια, Τερουέλ, Κουένκα, Αλμπαθέτε, Γρανάδα και Μάλαγα.

📢⚫️⚠️En Valencia, eviten circular por la provincia ya que permanecen cortadas las vías: ➡️A3 Chiva-Mislata y A7 en Torrent-La Alcudia

➡️V30 en Mislata, V31 Horno de Alcedo, CV35 en Titaguas

➡️N-3 en Villar de Olmos y Utiel

➡️CV33 Torrent, CV36 Horno de Alcedo y CV50 en Alzira. pic.twitter.com/zNfzRHWIzR — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 30, 2024

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που ορμητικά νερά παρασύρουν και διαλύουν γέφυρα στη Βαλένθια.

A bridge near Valencia in Spain washed away by the power of the devastating floods hitting parts of Spain today.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Κρίσης υπό τον Πέδρο Σάντσεθ

Η ισπανική κυβέρνηση συγκρότησε την Τρίτη επιτροπή κρίσης υπό την προεδρία του Πέδρο Σάντσεθ, η οποία θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα.

Η Επιτροπή θα συντονίζει το έργο της Πολιτικής Φρουράς, της Εθνικής Αστυνομίας, της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης.

Από την πλευρά της η αντιπολίτευση ρίχνει τις ευθύνες της τραγωδίας στην κυβέρνηση, καθώς δεν ενεργοποίησε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης. Ευθύνες ρίχνουν και σε όσες εταιρείες ανάγκασαν τους εργαζόμενους να δουλέψουν μέσα στις καταρρακτώδεις βροχές.