Φονικές καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την Ισπανία, με τα ορμητικά νερά να ξεβράζουν αρκετά πτώματα, άγνωστο ακόμα πόσα.

«Βρέθηκαν πτώματα, αλλά από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν πρόκειται να δώσουμε περαιτέρω στοιχεία» είπε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στη Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET σήμανε κόκκινο συναγερμό στη Βαλένθια και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού σε τμήματα της Ανδαλουσίας.

🚨#BREAKING: CHICA, Spain is having some «Catastrophic Flooding, It’s as if the world is ending!»

13.5 INCHES of Rain in 4 hours! 🤯

4:30 PM and 8:30 PM. TODAY!

The flooding taking place in Valencia, Spain is biblical!

Video credit: Nalabcer#ChivaFlood #Flood #Spain pic.twitter.com/S2cHad7Zjl

