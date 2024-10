Ο απολογισμός των νεκρών που προκλήθηκαν από τον DANA στην Ισπανία συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα γύρω στις 3 μ.μ., τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες και άγνωστος αριθμός ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Τα στοιχεία αυτά τοποθετούν την πλειονότητα των νεκρών, τουλάχιστον 62, στην κοινότητα της Βαλένθια. Ωστόσο, εκείνο που ανησυχεί τις Αρχές είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος αριθμός των αγνοούμενων.

Στην Κοινότητα της Βαλένθια, οι σιδηροδρομικές επικοινωνίες γύρω από την πόλη της Βαλένθια έχουν διακοπεί και οι περισσότεροι δρόμοι που εξαρτώνται από το κράτος έχουν αποκοπεί. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσεων, ο Υπουργός Εδαφικής Πολιτικής απηύθυνε διπλή έκκληση στους πολίτες. Σε όσους βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, να παραμείνουν στα σπίτια τους. Και, δεύτερον, να αποφύγουν τις οδικές μετακινήσεις.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσαν τουλάχιστον 64 θανάτους στη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Το τριήμερο πένθος θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, ο οποίος πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στο σημείο αύριο.

Η Χερέθ, σε κόκκινο συναγερμό λόγω της πρόβλεψης βροχόπτωσης έως και 120 λίτρων σε 12 ώρες. Η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανέφερε ότι η Χερέθ βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό λόγω της πρόβλεψης βροχόπτωσης έως 120 λίτρα σε 12 ώρες και το δημοτικό συμβούλιο ζήτησε από όλους τους πολίτες να «επιδείξουν εξαιρετική προσοχή και σύνεση».

Το δημοτικό συμβούλιο της Χερέθ ενεργοποίησε το εδαφικό τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης στις 13:00 της Τετάρτης σε φάση έκτακτης ανάγκης και κατάσταση Επιχειρησιακής 1 μέχρι να υποβαθμιστούν τα διάφορα μετεωρολογικά στοιχεία που επηρεάζουν τον δήμο.

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος, Agustín Muñoz, η απόφαση αυτή ελήφθη ενόψει της παράτασης των προειδοποιήσεων που εκδόθηκαν για πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχή με συσσώρευση έως 80 λίτρων σε 12 ώρες και πιθανότητα έως και 70 τοις εκατό για προειδοποίηση για εκτεταμένη καταιγίδα που μπορεί να προκαλέσει βροχή και τοπικά ισχυρούς ανέμους.

Τα πάρκα, ο ζωολογικός κήπος, το νεκροταφείο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν κλείσει και η κυκλοφορία των λεωφορείων έχει παραλύσει καθώς είναι αδύνατη η κυκλοφορία.

Αυτό δημιουργεί ατμοσφαιρική αστάθεια, προκαλώντας την ταχεία άνοδο του θερμού, κορεσμένου αέρα, οδηγώντας στο σχηματισμό πανύψηλων σύννεφων μέσα σε λίγες ώρες και ρίχνοντας ισχυρές βροχές στα ανατολικά τμήματα της Ισπανίας.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό στη Βαλένθια και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε επίσης ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη (31/10/24).

