Μπορεί να μην έχουν καμία ελπίδα νίκης όμως είναι ικανοί να επηρεάσουν την έκβαση των αμερικανικών εκλογών. Η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βασικοί διεκδικητές του Λευκού Οίκου, όμως στις κάλπες οι Αμερικανοί θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ περισσότερων υποψηφίων για την προεδρία.

Το σύστημα εκλογής προέδρου των ΗΠΑ ευνοεί τον δικομματισμό, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι αδύνατο να προβλεφθεί και κατά τα δημοσκοπικά διαφαινόμενα θα είναι οριακό. Άρα; Η νίκη θα κριθεί θα κριθεί σε λίγες χιλιάδες ψήφους σε επτά κρίσιμες πολιτείες: Αριζόνα, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Πενσυλβανία και Ουισκόνσιν.

Ακόμα και ο πιο «μη υπολογίσιμος» αντίπαλος μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στις ΗΠΑ 2024 έχει ξεκινήσει. Συνεχής ενημέρωση στο ΒΗΜΑ για όλα όσα συμβαίνουν.

Η Τζιλ Στάιν συμμετέχει στην προεδρική κούρσα του 2024 ως υποψήφια του Πράσινου Κόμματος. Ο Κόρνελ Γουέστ διεκδικεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος τη θέση του στον Λευκό Οίκο. Ο Τσέις Όλιβερ είναι υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος (Libertarian Party). Η Κλαούντια Ντε λα Κρουζ κατεβαίνει στις αμερικανικές εκλογές ως υποψήφια με το «Κόμμα για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση» (PSL). Ο Ράνταλ Τέρι ως ανεξάρτητος με «σημαία» του την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση.

Η περίπτωση της Τζιλ Στάιν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν είναι απίθανο να επαναληφθεί η συνθήκη του 2016. Είναι πολλοί οι Δημοκρατικοί που πιστεύουν ότι η υποψηφιότητα της Στάιν αφαίρεσε ψήφους από τη Χίλαρι Κλίντον και συνέβαλε στη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά σε πολιτείες όπως το Ουισκόνσιν.

Η συζήτηση έχει ανοίξει εκ νέου με το σύνθημα «A vote for Stein is really a vote for Trump» να πρωταγωνιστεί ακόμα και σε προεκλογικό σποτ της Κάμαλα Χάρις. «Η Τζιλ Στάιν βοήθησε κάποτε τον Τραμπ. Μην την αφήσετε να το ξανακάνει».

«Οι Δημοκρατικοί έχουν προδώσει ξανά και ξανά τις υποσχέσεις τους για τους εργαζόμενους, τη νεολαία και το κλίμα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι δεν δίνουν καν τέτοιες υποσχέσεις», ανέφερε η Στάιν στο βίντεο της ανακοίνωσής της. Δήλωσε ότι έθεσε υποψηφιότητα επειδή το δικομματικό πολιτικό σύστημα είναι «κατεστραμμένο».

«Και τα δύο κόμματα αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία μας – επεκτείνοντας τη λογοκρισία, ποινικοποιώντας τις διαμαρτυρίες, πετώντας τους ανταγωνιστές από τα ψηφοδέλτια, καταστέλλοντας τα ντιμπέιτ, νοθεύοντας τις προκριματικές τους εκλογές».

Η Τζιλ Στάιν μπήκε στην κούρσα ως υποψήφια του τρίτου κόμματος στα τέλη του 2023, αφού ο Κορνέλ Γουέστ, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το Πράσινο Κόμμα, επέλεξε να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος (η Στάιν είχε αναλάβει την εκστρατεία του Γουέστ).

Η Τζιλ Στάιν γεννήθηκε στο Σικάγο το 1950. Οι γονείς είναι ρωσο-εβραϊκής καταγωγής και η ίδια δηλώνει ότι είναι από θρησκευτική σκοπιά Αγνωστικίστρια.

Είναι γιατρός και ακτιβίστρια και υπήρξε υποψήφια για το αξίωμα του κυβερνήτη της Μασαχουσέτης (2002 και 2010) με το Πράσινο Κόμμα. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: ιατρική, ψυχολογία, κοινωνιολογία και ανθρωπολογία.

Ξεκίνησε την ακτιβιστική της δράση σε νεαρή ηλικία και συνεχίζει με αμείωτη ένταση μέχρι και σήμερα, πρωταγωνιστώντας σε διαδηλώσεις για το περιβάλλον και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Δημόσια έχει επικρίνει τον Μπάιντεν, λέγοντας ότι αποτυγχάνει να σταματήσει τη «γενοκτονική λαίλαπα του Ισραήλ».

View this post on Instagram A post shared by Jill Stein (@drjillstein)

Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των αραβικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Αριζόνα και το Ουισκόνσιν.

Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2024 συνελήφθη μαζί με 100 ακόμη άτομα στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις του Μιζούρι κατά τη διάρκεια μιας φοιτητικής διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη.

Για 25 συναπτά έτη εργάστηκε ως γιατρός και είναι ψηλά στην ατζέντα της ο τομέας της υγείας και της ασφάλισης. Η Τζιλ Στάιν έχει δηλώσει ότι θα ενισχύσει το Medicare (ομοσπονδιακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και νεότερα άτομα με αναπηρίες) και την κοινωνική ασφάλιση.

οικονομία

Η φορολογική της πολιτική είναι ασαφής, αν και έχει ταχθεί υπέρ της αύξησης των φόρων για τους πλουσιότερους Αμερικανούς. Έχει δηλώσει ότι τάσσεται υπέρ της διαγραφής του χρέους των φοιτητικών δανείων και της περικοπής των αμυντικών δαπανών.

Αντιτίθεται στην ομοσπονδιακή απαγόρευση των αμβλώσεων. Η συγκεκριμένη θέση της σχετικά με τη φαρμακευτική άμβλωση δεν είναι σαφής, αν και έχει ζητήσει ευρεία πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό και την αντισύλληψη. Έχει αποκαλέσει την πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση «αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα».

Η Στάιν αντιτίθεται στις μαζικές απελάσεις. Υποστηρίζει την παροχή στους μετανάστες χωρίς χαρτιά μιας οδού προς την ιθαγένεια.

Τάσσεται υπέρ της κυβερνητικής δράσης έναντι των δυνάμεων της αγοράς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και υποστηρίζει το Green New Deal, που περιλαμβάνει την απαγόρευση νέων υποδομών ορυκτών καυσίμων και τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030.

Όταν το 2016 τη ρώτησαν αν βλέπει τον εαυτό της πρόεδρο των ΗΠΑ, εκείνη απάντησε: «Δεν το αποκλείω. Ο κόσμος μας γνωρίζει πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια. Ζούμε στην εποχή του απρόβλεπτου κι ένα από αυτά είναι οι φετινές προεδρικές εκλογές».

Η ιστορία (του απρόβλεπτου) επαναλαμβάνεται.