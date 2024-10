Το «λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν». Η βρετανή dj και δημοσιογράφος Mary Anne Hobbs, έχει περιγράψει λιτά και κομψά τον avant – garde βιρτουόζο του σαξοφώνου Colin Stetson, «είναι ένας καλλιτέχνης που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που πραγματικά σκέφτεσαι για τη μουσική».

Ο Aμερικανός μουσικός και συνθέτης, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στο Gazarte για να παρουσιάσει, αποσπάσματα από τα άλμπουμ του – κατά χρονολογική σειρά – «All This I Do for Glory» (2017), «When We Were That What Wept for the Sea (2023)» και το τελευταίο «The Love It Took to Leave You (2024)», όπως σημείωσε στην συνέντευξή του στο BHMA.

Ο Colin Stetson, έχει μεταξύ άλλων συνεργαστεί με τους Lou Reed, LCD Soundsystem, The National, Chemical Brothers, Bon Iver και Bill Laswell, άρχισε να παίζει άλτο σαξόφωνο σε ηλικία 9 ετών, οι επίσημες σπουδές του ξεκίνησαν μόλις στα 15 του χρόνια, όταν έμαθε γρήγορα τη δύσκολη τέχνη της κυκλικής αναπνοής -τεχνική που χρησιμοποιείται από τραγουδιστές και μουσικούς πνευστών για να βοηθήσει στη δημιουργία ενός συνεχούς και αδιάκοπου τόνου- σε ένα μόνο απόγευμα.

Επίσης, κυκλοφορεί και ένας αστικός μύθος για το πώς μια μέρα, πριν καν ξεκινήσει το μάθημά του, κατέπληξε τον Donald Sinta, τον διάσημο καθηγητή του στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Τον εξέπληξε με την τεχνική του προθέρμανσης που χρησιμοποίησε. Ο δάσκαλος του έφυγε, επέστρεψε μια εβδομάδα αργότερα, για να δηλώσει: «βλέπετε, μπορώ να το κάνω κι εγώ!» Έπειτα, ήρθε η στιγμή που συνεργάστηκε με τον Tom Waits. «Μετακόμισα στο Σαν Φρανσίσκο, γιατί ήθελα να είμαι πιο κοντά στο σημείο που βρισκόταν με την ελπίδα ότι θα μπορούσα να διασταυρωθώ μαζί του». Και διασταυρώθηκαν.

Από τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, ο Stetson έχει αποκτήσει με το σπαθί τη φήμη του εξαιρετικού μουσικού. Αφοσιωμένος στην Τέχνη του ενώ η τάση του για καινοτομία είναι αδιαμφισβήτητη. Δυναμικές ερμηνείες στο σαξόφωνο – κυρίως μπάσο και άλτο, αλλά και σοπράνο, τενόρο και βαρύτονο – ενίοτε προκλητικός στις εργασίες του, καθημερινά ακούει ο Bach, Glenn Gould, τα Σάββατα ιρλανδική ή σκανδιναβική λαϊκή μουσική και τις Κυριακές ακούω τις ηχογραφήσεις των Soul Stirrers ή τη συλλογή Goodbye Babylon της προπολεμικής γκόσπελ μουσικής». Ολο αυτό το χαρμάνι ήχων, ρυθμών και συναισθημάτων τον έχουν οδηγήσει ώστε στις προσωπικές του εργασίες να χρησιμοποιεί στοιχεία από την πειραματική τζαζ μέχρι τη μινιμαλιστική σύνθεση καθώς και έντονες post – rock επιρροές. Οι δε εμφανίσεις του Stetson χαρακτηρίζονται από έντονη φυσικότητα, καθώς συνδυάζει αβίαστα ρυθμό, μελωδία και αρμονία.

Ο Guardian, έχει γράψει για την μουσική του, ότι «ποτέ δεν έχεις ακούσει κάτι τέτοιο». Δεν είναι υπερβολική η βρετανική εφημερίδα. Ο ίδιος το αντιμετωπίζει με βρετανικό φλέγμα αν και Aμερικανός (έχει και την καναδική υπηκοότητα). «Δεν είμαι σίγουρος πώς να απαντήσω σε αυτό, εκτός από το ότι γράφω μουσική για να λέω ιστορίες, και λέγοντας ιστορίες νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τις κάνω πλούσιες και… επεκτατικές». Το τελευταίο του άλμπουμ «The Love It Took to Leave You» (2024) μοιάζει με graphic novel. Κάθε σύνθεση έχει την πορεία της στη γενική ιστορία που «περιγράφει». Ο Colin Stetson, όπως σημειώνει ξεκινάει «πάντα με την… σκαλωσιά των βασικών θεματικών κομματιών της ιστορίας και ενός δίσκου. Γνωρίζοντας πώς ξεκινά, συμπληρώνω τι συμβαίνει στη συνέχεια και προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει, πού βρίσκονται τα σημεία περιστροφής και πότε και πού και πώς κορυφώνεται (η ιστορία) και τελικά πώς επιλύεται».

Η κινηματογραφική του ματιά στην μουσική του, τον έχει «αναγκάσει» να στραφεί και στην συγγραφή soundtrack. «Γράφω μουσική για ταινίες για περίπου δεκαπέντε χρόνια. Πάντα ήμουν λάτρης των ταινιών, όπως πάντα λάτρης της αφήγησης και γι’ αυτό άρχισα πολύ έντονα και γρήγορα την διαδικασία δημιουργίας μουσικής για φιλμ. Υποθέτω ότι οι βασικές διαφορές μεταξύ της γραφής παρτιτούρας και της γραφής σόλο μουσικής είναι ότι δεν έχω τους ίδιους περιορισμούς. Όταν γράφω σόλο μουσική γράφω με τον εαυτό του και για τον εαυτό μου ενώ όταν φτιάχνω μουσική για ταινία δουλεύω για άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω «συνεργάτες’’ και εκείνους των οποίων το δημιουργικό όραμα, καλούμαι να υποστηρίξω μουσικά».

Εκτός από τον κινηματογράφο έχει γράψει μουσική για την τηλεόρασης και μουσική για παιχνίδια όπως μεταξύ άλλων είναι τα «Hereditary» (2018), «The First» (2018), «Red Dead Redemption 2» (2018), «Color Out of Space» (2019), «Barkskins» (2020), «Mayday» (2021), «Among The Stars» (2021), «Texas Chainsaw Massacre» (2022), «The Menu» (2022) και «Uzumaki» (2023).

Για τον Colin Stetson, το σαξόφωνο δεν είναι ένα απλό μουσικό όργανο, αλλά επιστήμη. «Το σαξόφωνο εφευρέθηκε με την ευχή να ήταν το καλύτερο τόσο στον κόσμο του μπρούτζινου όσο και του ξύλινου πνευστού (σ.σ. παρά τη μεταλλική δομή του, το σαξόφωνο, ανήκει στην οικογένεια των ξύλινων πνευστών γιατί ο ήχος του παράγεται από καλάμι. Το πρώτο σαξόφωνο το κατασκεύασε από ξύλο ο ωρολογοποιός Defantenel στο Λιζιέ). Είναι ισχυρό με όγκο όπως ο ορείχαλκος, αλλά ευκίνητο, επιδέξιο και ρευστό όπως τα ξύλινα πνευστά. Είναι λοιπόν από τη φύση του σχεδιασμού του, κάτι που διαφέρει από συγγενικά όργανα. Κάτι που του προσδίδει δυνάμεις και ικανότητες που ξεπερνούν πολύ αυτά που έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα».

Όπως μας λέει ο Colin Stetson, λατρεύει «το κλαρίνο που ακούγεται στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Πάντα αναζητώ ευκαιρίες να το ακούσω όταν βρίσκομαι στη χώρα σας και έχω χρόνο». Παράλληλα με τις συναυλίες του, αυτή την εποχή, γράφει μουσική για ταινίες, θα μιξάρει άλμπουμ φίλων και ετοιμάζεται για νέο άλμπουμ καθώς έχει νέα έργα τα οποία ήδη γράφει.

INFO

Ημερομηνία: Σάββατο, 19 Οκτωβρίου

Ώρα: 21:00

Χώρος: Gazarte – Ground Stage, Αθήνα, Ελλάδα (Οδός Βουτάδων 34, Σταθμός Μετρό: Κεραμεικός)

Τιμή Εισιτηρίου: από 24 €