Νέο λάδι στη φωτιά μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έριξε η επίθεση με drones που εξαπέλυσε την Κυριακή η Χεζμπολάχ σε κέντρο εκπαίδευσης της ταξιαρχίας Γκολάνι στην Μπινγιαμίνα, νότια της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις νεαροί στρατιώτες και να τραυματιστούν άλλοι επτά.

Πρόκειται για το πιο φονικό πλήγμα που έχει εξαπολύσει η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών μετατράπηκαν σε ανοικτό πόλεμο.

Η επίθεση σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε με ρουκέτες και συνεχίστηκε με drones κάτι που όπως φαίνεται «βραχυκύκλωσε» το σύστημα αεράμυνας Iron Dome, εγείροντας ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που ενδέχεται να αντιμετωπίζει με τέτοιες επιθέσεις.

Σε ανακοίνωσή του το σιιτικό κίνημα, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν και είναι σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, «υποσχέθηκε στον εχθρό» ότι η επίθεση «νότια της Χάιφα δεν είναι παρά μια πρόγευση αυτού που τον περιμένει, αν αποφασίσει να συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον του λαού μας».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, επισκέφθηκε την στρατιωτική βάση. «Βρισκόμαστε σε πόλεμο και μία επίθεση κατά εκπαιδευτικής βάσης στο εσωτερικό μέτωπο είναι σκληρή και επώδυνη», δήλωσε ο ισραηλινός στρατηγός απευθυνόμενος στους στρατιώτες της βάσης.

Βίντεο από την επίσκεψή του δόθηκε στην δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφόρησαν και αναπαρήχθησαν στα κοινωνικά μέσα το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τις οποίες ο Χέρζι Χαλεβί βρισκόταν στην βάση της ταξιαρχίας Γκολάνι κατά την ώρα της επίθεσης και ότι είναι νεκρός.

“We are at war, and an attack on a training base on the home front is difficult and the results are painful. You operated well to treat and evacuate the wounded and injured. Embrace the bereaved families, accompany the wounded, and strengthen the commanders and soldiers.”… pic.twitter.com/iYJOLSP6m9

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2024