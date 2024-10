Ενα ακόμη χτύπημα του Ισραήλ σε αμάχους στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδα της Γάζας με νεκρούς και τραυματίες. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αναφέρουν αξιωματούχοι της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον της στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα του Βόρειου Ισραήλ με drones όπου σκοτώθηκαν 4 ισραηλινοί στρατιώτες και τραμαυτίστηκαν 51 εκ των οποίων επτά σοβαρά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού.

«Το σχολείο επλήγη από οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού, με απολογισμό 20 νεκρούς και 50 τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ, συμπληρώνοντας ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι «εξετάζουν τις αναφορές» για το περιστατικό.

Από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε κέντρο διοίκησης της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ειδικότερα, ανέφεραν ότι έπληξαν κτίριο στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα (στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα) το οποίο λειτουργούσε στο παρελθόν ως νοσοκομείο. Το κέντρο «χρησιμοποιήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων» εναντίον του Ισραήλ, υπογραμμίζεται στην ενημέρωση που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα της συστηματικής κατάχρησης μη στρατιωτικών υποδομών από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», συμπληρώνουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κάνοντας λόγο για «πλήγμα ακριβείας» και διαβεβαιώνοντας ότι είχαν λάβει μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για τους αμάχους.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα στην στρατιωτική βάση, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του πρώην ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Το ισραηλινό Κανάλι 12 ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τρία drone κατά του Ισραήλ. Δύο καταρρίφθηκαν ανοιχτά της Χάιφα, αλλά το τρίτο χτύπησε στην Μπινγιαμίνα.

Hezbollah launched drone-attacks on Israel. One drone hit the Binyamina sector caused 67 wounded. Some wounded in serious condition and some in more serious, life threatening condition. pic.twitter.com/qIs5zDkwbF

— Artes (@Artes_EU) October 13, 2024