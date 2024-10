Ο τυφώνας Μίλτον προκάλεσε στη Φλόριντα ζημιές και οικονομικές απώλειες ύψους τουλάχιστον 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του AccuWeather. Το ποσό αναμένεται να φτάσει στα 180 δισ. δολάρια καθιστώντας έτσι τον Μίλτον μια από τις πιο καταστροφικές καταιγίδες στην ιστορία της Φλόριντα.

Οι νεκροί ανέρχονται σε 17.

Ο Μίλτον ήρθε μετά τον τυφώνα Helen ο οποίος προκάλεσε ζημιές και οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 225 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Με τις συνολικές ζημιές και οικονομικές απώλειες του τυφώνα Μίλτον ύψους 160-180 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το άθροισμα των δύο τυφώνων σε μόλις τρεις εβδομάδες έχει συνολικές ζημιές και οικονομικές απώλειες κοντά στο 2% του ΑΕΠ της χώρας», ανέφερε σε δήλωσή του ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της AccuWeather, Joel N. Myers.

