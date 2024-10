Ο τυφώνας Μίλτον σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Οι ειδικοί, λίγο πριν φτάσει στη Φλόριντα, καλούσαν τους κατοίκους να φύγουν από τα σπίτια τους γιατί αλλιώς αυτά θα μετατρέπονταν σε υγρούς τάφους.

Κάποιοι υπήρξαν προνοητικοί και μπροστά στην ιδέα να χάσουν τα σπιτικά τους ιδιαιτέρως ευρηματικοί

. Ο Pedro Casares έγινε viral στα social media όταν έδεσε το σπίτι του με ιμάντες και τελικά κατάφερε να το σώσει από τον φονικό Μίλτον.

Καθώς η καταιγίδα κατηγορίας 3 προκαλούσε καταστροφές σε ολόκληρη την πολιτεία, ο κάτοικος του Ορλάντο σκέφτηκε μια τρελή ιδέα: ενσωμάτωσε μεταλλικούς γάντζους στο έδαφος και έδεσε μεγάλους πλαστικούς ιμάντες, από αυτούς που χρησιμοποιούνται συνήθως για την ασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων σε πλοία.

NEW: The Florida man’s strapped-down house made it through Hurricane Milton without any damage

Pedro Casares, a homeowner in Orlando, decided to strap down his house to protect it from a Category 3 storm

Originally from Puerto Rico, he installed metal hooks buried 8 feet in… pic.twitter.com/KSFn68JgLs

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) October 12, 2024