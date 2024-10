Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε τη σορό του στρατηγού Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου μαζί με τον ηγέτη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα.

«Η σορός του μάρτυρα Αμπάς Νιλφορουσάν βρέθηκε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες», ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η ημερομηνία τόσο του επαναπατρισμού της όσο και της κηδείας θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ο Αμπάς Νιλφορουσάν, ένας από τους κυριότερους διοικητές της Δύναμης Κοντς, της επίλεκτης μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο νότιο προάστιο της Βηρυτού μαζί με τον Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα.

Iranian State Media announced earlier today that the Body of Brigadier General Abbas Nilforoushan, the Deputy of Operations for the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), has finally been Recovered from the Rubble of the Hezbollah Central Command Bunker in Beirut. pic.twitter.com/6W3lJH4IIV

— OSINTdefender (@sentdefender) October 11, 2024