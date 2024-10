Με μία δορυφορική εικόνα η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Copernicus δείχνει μέχρι πού έφτασαν οι καπνοί από τη φωτιά που ξέσπασε στο Ξυλόκαστρο την Κυριακή 29/9 και καίει μέχρι και σήμερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν εδώ και τέσσερις μέρες μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις, με την εικόνα της φωτιάς να είναι σήμερα καλύτερη, χωρίς ενεργό μέτωπο και τις εστίες να είναι διάσπαρτες σε δύσβατα σημεία.

In this #Sentinel3 image from 1 October 2024, smoke from the fire near Corinth is visible.

Just 2 days earlier, a wildfire broke out in the Peloponnese 🇬🇷, prompting the evacuation of several villages. 350 firefighters were dispatched to battle the blaze.https://t.co/pOktiYPTPL pic.twitter.com/W4WdyFaNQg

— Copernicus EU (@CopernicusEU) October 2, 2024