Φτωχότερο έγινε το μπάσκετ, αλλά κι ο κόσμος γενικότερα, καθώς ο σπουδαίος -από κάθε άποψη- Dikembe Mutombo άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 58 ετών.

Στα μέσα Αυγούστου ο Κονγκολέζος σέντερ είχε γίνει γνωστό πως θα άρχιζε εκ νέου θεραπείες για την καταπολέμηση όγκου που είχε εντοπιστεί στον εγκέφαλό του τον Οκτώβριο του 2022. Τότε η οικογένειά του ζητούσε από τους θαυμαστές και τους δημοσιογράφους να σεβαστούν τις δύσκολες στιγμές που περνούσε και να του επιτρέψουν να επικεντρωθεί στην φροντίδα των γιατρών.

Ένας από τους πληρέστερους ψηλούς επί μια 20ετία στο NBA, o Mutombo φρόντισε με την αγωνιστικότητα και τον χαρακτήρα του ν’ αφήσει το παχύ αποτύπωμά του τόσο εντός όσο κι εκτός παρκέ με το φιλανθρωπικό έργο του.

Γεννημένος στην Κινσάσα του Κονγκό στις 25 Ιουνίου του 1966, ο Dikembe Mutombo φοίτησε με υποτροφία στο φημισμένο Georgetown για τρία χρόνια κι εισήλθε στον κόσμο του NBA ως Νο4 του draft ’91. Πρωτόπαιξε στους Denver Nuggets και από την πρώτη σεζόν του στη λίγκα έγινε all star, προτού ακολουθήσουν άλλες επτά, όντας παράλληλα μέλος της καλύτερης πεντάδας πρωτοεμφανιζόμενων.

Σταδιακά ο Κονγκολέζος σέντερ μετατράπηκε σ’ έναν ογκόλιθο της ρακέτας, ο οποίος ψηφίστηκε τέσσερις φορές καλύτερος αμυντικός του πρωταθλήματος (1995, 1997, 1998, 2001).

Ήδη από το καλοκαίρι του 1996 ο Mutombo ανήκε στους Atlanta Hawks, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών για 55 εκατ. δολάρια.

Παίζοντας ακολούθως στους Philadelphia Sixers για 1,5 σεζόν, ο σπουδαίος σέντερ ολοκλήρωσε έντεκα διαδοχικές κανονικές περιόδους με double double σε πόντους και ριμπάουντ. Μαζί με τον Allen Iverson δε ήταν οι βασικοί πυλώνες της λαμπερής πορείας των 76ers έως τους τελικούς του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 1983. Ο ίδιος μέτρησε στη χαμένη στη σειρά με τους Lakers 16.8 πόντους, 12.2 ριμπάουντ και 2.2 κοψίματα ανά αγώνα.

Πηγαίνοντας στους New Jersey Nets, απέκτησε την ευκαιρία να διεκδικήσει ξανά το δαχτυλίδι, αλλά ένας τραυματισμός τον μετέτρεψε σε έκτο παίκτη κι όχι τον ισοπεδωτικό σέντερ του 2001.

Ως βετεράνος πλέον αγωνίστηκε στους Knicks κι άλλα πέντε χρόνια στους Rockets, αποτελώντας μέντορα για τους επόμενους, κυρίως δε τον Κινέζο Yao Ming. Ολοκλήρωσε την καριέρα του με 11.729 πόντους, 12.359 ριμπάουντ (20ος όλων των εποχών) και 3.289 κοψίματα (2ος όλων των εποχών).

To 2015 ανακηρύχθηκε Hall of Famer, σε μια ύψιστη τιμή για τα όσα πέτυχε στα γήπεδα. Συμπεριλαμβάνεται μάλιστα σε όλες τις λίστες των κορυφαίων μη Αμερικανών όλων των εποχών.

«O Dikembe Mutombo ήταν μεγαλύτερος από την ίδια τη ζωή» έγραψε το μήνυμά του ο κομισάριος του NBA, Adam Silver, υμνώντας την καλλιέργεια του χαρακτήρα του, και δεν είχε άδικο.

Ο Κονγκολέζος ήταν παράδειγμα προς μίμηση, ένας αλληλέγγυος ανθρωπιστής με τεράστια καρδιά και διάθεση να προσφέρει σε όποιον το ζητούσε. Από το 1997 είχε συστήσει ίδρυμα με το όνομά του προκειμένου να συνεισφέρει ό,τι ήταν εφικτό στην πατρίδα του. Έχτισε ολόκληρο νοσοκομείο και διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ήταν πρεσβευτής του NBA και κήρυκας του μπάσκετ ανά τον κόσμο.

Τα βραβεία που έλαβε για το φιλανθρωπικό έργο του ήταν δεκάδες. Ως έφηβος είχε ως μεγάλο όνειρο γιατρός, αλλά τον κέρδισε το μπάσκετ. Μερίμνησε πάντως ν’ απαλύνει τον πόνο πολλών άλλων προτού φύγει από τη ζωή από ένα καρκίνο που δεν του άφησε πολλές ελπίδες μακροζωίας. Το πλατύ χαμόγελό του δεν θα σβήσει ποτέ.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3

— NBA Communications (@NBAPR) September 30, 2024