Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε ρολόγια με το όνομά του! Και όχι απλά ρολόγια, αλλά μοντέλα από ατόφιο χρυσό, τα οποία διαθέτουν tourbillon και τιμώνται 100.000 δολάρια έκαστο! Τα έχει ονομάσει The Trump Victory Tourbillon, τα «Tourbillons της Νίκης». Της νίκης που ελπίζει να πετύχει στις 5 Νοεμβρίου, εξασφαλίζοντας άλλη μία θητεία στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ. Εξυπακούεται πως στο καντράν τους φιγουράρει το όνομα του αμερικανού πρώην προέδρου με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Και βέβαια, όπως αρμόζει στο «πληθωρικό» του στιλ, εκτός από ολόχρυσα είναι και στολισμένα με διαμάντια, 122 στο σύνολο. Φαίνεται πως για αρκετούς Αμερικανούς, το teaser «Be part of History» (Γίνετε μέρος της Ιστορίας) φαντάζει αρκετά ελκυστικό. Το σίγουρο είναι πως μετά τα συλλεκτικά sneakers, νομίσματα, αρώματα ακόμη και βίβλους(!) που έχει βγάλει στην αγορά, ο δαιμόνιος επιχειρηματίας βρήκε άλλον έναν έξυπνο τρόπο να συγκεντρώσει χρήματα για την προεκλογική του εκστρατεία. Και έχει και πολύ εύστοχο μόττο: It’s Trump Time! – Είναι η Ώρα του Τραμπ!

Μάλιστα, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, που ο Τραμπ δημιούργησε ως εναλλακτική προς το Facebook, το X και το YouTube, o πρώην πρόεδρος ανακοινώνει ο ίδιος την κυκλοφορία της νέας επίσημης συλλογής ρολογιών Trump, αναφέροντας τα εξής: «Αυτά τα ρολόγια είναι πραγματικά εξαιρετικά. Θα τα λατρέψετε. Θα είναι τέλεια για Χριστουγεννιάτικα δώρα. Μην περιμένετε, γιατί θα εξαφανιστούν γρήγορα. ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ TRUMP WATCH! Στο gettrumpwatches.com». Εάν επισκεφθείτε την εν λόγω ιστοσελίδα και πατήσετε επάνω στο λογότυπο Trump Watches θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πλασάρει τα ρολόγια του. Με το γνωστό του, απαράμιλλο στιλ.

Σχεδιασμένα για τον Πρόεδρο!

Τα Trump Victory Tourbillons κυκλοφορούν στα τρεις εκδοχές: από κίτρινο χρυσό 18Κ με ολόχρυσο ή μαύρο καντράν και από ροζ χρυσό 18Κ με ροζ χρυσό καντράν. Στο κάτω μέρος του δεσπόζει το tourbillon. Έχουν κουρδιστό μηχανισμό, ο οποίος μάλιστα εξασφαλίζει 105 ώρες ενεργειακής αυτονομίας, δηλαδή χρειάζεται κούρδισμα περίπου κάθε τεσσεράμισι ημέρες.

Θα κατασκευαστούν μόλις 147 αντίτυπα. Once They Are Gone, They Are Gone (μόλις τελειώσουν, τελείωσαν) υπογραμμίζει η επίσημη ιστοσελίδα των Trump Watches, προσκαλώντας τους απανταχού υποστηρικτές του Τραμπ να σπεύσουν να τα προμηθευτούν προτού να είναι αργά.

Κι άλλα Trump Watches;

Εννοείται ότι δεν αντισταθήκαμε στον πειρασμό και εξερευνήσαμε το θέμα περαιτέρω. Αυτό που ανακαλύψαμε στην επίσημη ιστοσελίδα gettrumpwatches.com είναι ότι εκτός από το νέο The Trump Victory Tourbillon, έχει κυκλοφορήσει και ακόμη μία σειρά μοντέλων, τα Fight Fight Fight, (sic!). Έχουν σπορ αισθητική, αυτόματο μηχανισμό, και είναι μάλιστα στεγανά μέχρι 200 μέτρα βάθος. Κάθε Fighter (Μαχητής) φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ στο καντράν του και κυκλοφορεί και αυτό σε τρεις παραλλαγές: από ανοξείδωτο ατσάλι με κόκκινο-πορτοκαλί καντράν (499 δολάρια), από ατσάλι με κίτρινο χρυσό και μαύρο καντράν (499 δολάρια) και ένα ολόχρυσο με μαύρο καντράν από όνυχα σε περιορισμένη έκδοση 1.000 αριθμημένων κομματιών (799 δολάρια). Προφανώς εδώ δεν μιλάμε για ατόφιο κίτρινο χρυσό, αλλά για επιχρυσωμένο ατσάλι.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, προφανώς ο πρώην πρόεδρος δεν έστησε κάποια δική του ωρολογοποιία, ούτε εντρύφησε ο ίδιος στην τέχνη των tourbillons. Η εταιρεία «TheBestWatchesOnEarth LLC» εξασφάλισε την άδεια πώλησής τους με το όνομα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ. Όσον αφορά το είδος του πολύπλοκου ρολογιού που επελέγη, εικάζουμε ότι ο Τραμπ ρώτησε πολύ απλά τους συνεργάτες του: «ποιος είναι ο κορυφαίος μηχανισμός υψηλής ωρολογοποιίας; Αυτόν θέλω.» Κάπως έτσι πρέπει να επελέγη το tourbillon, που ούτως ή άλλως απαιτεί υψηλότατη τεχνογνωσία και το τίμημα για να αποκτήσει κανείς ένα τέτοιο ρολόι είναι αντίστοιχα πολύ υψηλό, πολλές δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Αυτά από εμάς. Εσείς θα «επενδύατε» ποτέ σε ένα τέτοιο ρολόι;