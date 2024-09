Η αντίστροφη μέτρηση για το 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ξεκινήσει σε ρυθμούς που δημιουργούν υψηλές προσδοκίες. Η αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών, το «Anora» του Σον Μπέικερ και κλείνει στις 14 Οκτωβρίου με το «Διπλανό δωμάτιο» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το πανηγυρικό Χρυσό Λιοντάρι του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας.

Γιορτάζοντας μία εμβληματική επέτειο στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν στη μεγάλη οθόνη, όπως το έχουν καθιερώσει στο βάθος μιας διαδρομής 30 ετών, ταινίες σε 3 διαγωνιστικά τμήματα, μεγάλα οσκαρικά στοιχήματα της σεζόν, καθώς και σημαντικά αφιερώματα που αναδεικνύουν τόσο την υψηλή τέχνη του σινεμά όσο και τη θέση του κινηματογράφου ως παρεμβατικού μέσου στα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα κάθε εποχής.

Ανάμεσα στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς που αναμένουμε να παρακολουθήσουμε, κάνουμε χώρο για:

– την προβολή του βραβευμένου στις Κάννες «Σπόρου της ιερής συκιάς» του διωκόμενου στο Ιράν Μοχάμαντ Ρασούλοφ, ο οποίος απέδρασε από τη χώρα του τον περασμένο Μάιο για να φτάσει περπατώντας ως τη Γερμανία

-την πλήρη ρετροσπεκτίβα στη φιλμογραφία του Ιάπωνα Ακίρα Κουροσάουα, κορυφαίου δημιουργού του παγκόσμιου σινεμά

-το επιτακτικό και επίκαιρο αφιέρωμα στο βρετανικό σινεμά των ’80s με τίτλο «This is England»

-την ειδική προβολή του «Trainspotting» που συνδέεται με τις απαρχές των Νυχτών Πρεμιέρας και κλείνει το μάτι στην τρομερή πρώτη προβολή της ταινίας το 1995 στο Απόλλωνα, στη δεύτερη χρονιά του φεστιβάλ

-την (επίσης ειδική) προβολή του «Megalopolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα όπως παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Καννών

-τη νέα κινηματογραφική δημιουργία του σπουδαίου Ζακ Οντιάρ «Emilia Perez», στην οποία «μια δικηγόρος επιστρατεύεται από διαβόητο Μεξικανό βαρόνο των καρτέλ προκειμένου να οργανώσει κάτω από άκρα μυστικότητα τη φυλομετάβασή του και στη συνέχεια να τον βοηθήσει να αποσυρθεί από τον υπόκοσμο.»! Σύσσωμο το καστ βραβεύτηκε με το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στις Κάννες

-το «Κονκλάβιο» του Έντουαρντ Μπέργκερ με τον Ρέιφ Φάινς που είναι φαβορί για το Οσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου

-την κινηματογραφική εμπειρία δύο Cycladic Screenings την Πέμπτη, 3 και το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα, δύο ιστορικών και ριζοσπαστικών ταινιών, του «Naked Kiss» του Σάμιουελ Φούλερ και του «Beyond The Valley Of The Dolls» του Ρας Μάγιερ. Τις δύο κινηματογραφικές ταινίες επέλεξε η ίδια η Cindy Sherman

– την έκπληξη του φετινού επετειακού φεστιβάλ: οι Νύχτες Πρεμιέρας και το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων συνδιοργανώνουν στο πλαίσιο του δημοφιλούς Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συναρπαστικό workshop με θέμα το Συντονισμό Οικειότητας (Intimacy Coordination) και προσκεκλημένη τη διεθνούς φήμης Intimacy Coordinator, Elle McAlpine, η οποία μετρά ανάμεσα στις πολλές και κορυφαίες συνεργασίες της το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και την πολύκροτη τηλεοπτική σειρά «Baby Reindeer».

Το workshop θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, από τις 11 πμ έως τις 5 μμ, στον πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με ελεύθερη είσοδο και θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

Οι Νύχτες Πρεμιέρας θα υποδεχτούν το κοινό φέτος από τις 2 έως τις 14 Οκτωβρίου στις αίθουσες ΔΑΝΑΟΣ (Αίθουσα 1 & 2), ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, CINOBO OPERA (Αίθουσα 1 & 2), ΑΒΑΝΑ, Auditorium του ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ), ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ και ΠΑΛΛΑΣ.