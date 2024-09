Γυρισμένες στις δεκαετίες του 1940 και του 1950, οι διασημότερες ταινίες των Μάικλ Πάουελ (1905 – 1990) – Εμεριχ Πρέσμπουργκερ (1902- 1988), ανάμεσα στις οποίες οι «Ζήτημα ζωής και θανάτου», «Μαύρος Νάρκισσος», «Η ζωή και ο θάνατος του Συνταγματάρχη Μπλιμπ», «Ο 40ος παράλληλος» και βεβαίως, «Τα κόκκινα παπουτσια», έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον παγκόσμιο κινηματογράφο και λατρευτεί από εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Ενας από αυτούς και ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε ο οποίος επηρεάστηκε βαθύτατα από το έργο των Πάουελ – Πρέσμπουργκερ και ως δημιουργός. Ειδικά ο Πάουελ ανήκει στους σημαντικότερους δασκάλους του Σκορσέζε, ενώ η Θέλμα Σουνμέικερ, τρίτη σύζυγος του Πάουελ από το 1984 ως το 1990 (που πέθανε), είναι μοντέζ του Σκορσέζε από την εποχή των πρώτων ταινιών του στις αρχές των seventies (μια από τις πολύ γνωστές του Πάουελ χωρίς τον Πρέσμπουργκερ είναι το «Peeping Tom» που φέτος το καλοκαίρι προβλήθηκε σε νέες κόπιες στις θερινές αίθουσες της χώρας μας και μάλιστα με επιτυχία).

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Σκορσέζε, επισκέφθηκε το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου προκειμένου να τιμηθεί με μια ειδική Χρυσή Άρκτο για την συνολική προσφορά του και συγχρόνως να παρουσιάσει σε παγκόσμια πρώτη το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Χίντον «Made in England: The Films of Powell and Pressburger» θέμα του οποίου η ζωή και το έργο ενός τρομερού ντουέτου σκηνοθετών.

Το εν λόγω ντοκιμαντέρ, στην δημιουργία του οποίου ο Σκορσέζε συμμετείχε, θα κάνει την πανελλήνια πρεμιέρα του στο πλαίσιο του 30ου Kινηματογραφικού Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας της Αθήνας, το πρόγραμμα του οποίου θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 18.30, στο «Auditorium Theo Angelopoulos» του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην Αθήνα.

Ο Σκορτσέζε ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τις ταινίες των Πάουελ – Πρέσμπουργκερ όταν ήταν παιδί, καθισμένος μπροστά στην οικογενειακή τηλεόραση. Όταν έβλεπε να εμφανίζεται στην οθόνη το διάσημο λογότυπό τους, «The Archers», ο μετέπειτα διάσημος κινηματογραφιστής θυμάται ότι «ήξερες ότι θα δεις φαντασία, θαύμα, μαγεία – πραγματική κινηματογραφική μαγεία».

Οι Πάουελ – Πρέσμπουργκερ ευδοκίμησαν μπροστά στις αντιξοότητες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά τελικά έπεσαν χαμηλά από την κινηματογραφική βιομηχανία της δεκαετίας του 1950. Ο Σκορτσέζε εξυμνεί την ικανότητα του διδύμου να δημιουργεί «ανατρεπτικές εμπορικές ταινίες» και περιγράφει πόσο βαθιά επηρέασαν οι ταινίες τους το δικό του έργο.

Τώρα, σε αυτό το νέο ντοκιμαντέρ, αφηγείται την ιστορία της ισόβιας ερωτικής του σχέσης με τις ταινίες τους. «Ορισμένες ταινίες απλά τις βλέπεις συνέχεια και ζεις μαζί τους» είπε ο Σκορσέζε στο Βερολίνο. «Όσο μεγαλώνεις εμβαθύνεις σε αυτές. Δεν είμαι σίγουρος πώς συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Για μένα, αυτό το σύνολο έργων είναι μια θαυμαστή παρουσία, μια συνεχής πηγή ενέργειας και μια υπενθύμιση του τι σημαίνει ζωή και τέχνη».

Οσο για τον Ντέιβιντ Χίντον, τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ, είναι διακεκριμένος στον χώρο του και βραβευμένος. Πέρασε δέκα χρόνια δουλεύοντας στο «The South Bank Show», κάνοντας κινηματογραφικά προφίλ ενός ευρέος φάσματος καλλιτεχνών. Ενας από αυτούς ήταν ο Μάικλ Πάουελ με τον οποίο απέκτησε φιλική σχέση. Κάτοχος δύο βραβείων BAFTA για τα ντοκιμαντέρ του, ο Χίντον έχει επίσης γυρίσει μια ποικιλία πειραματικών ταινιών και έχει διασκευάσει θεατρικά έργα για την τηλεόραση.

Στις Νύχτες Πρεμιέρας, η προβολή του «Made in England: The Films of Powell and Pressburger» θα γίνει συνδυαστικά με το εξαιρετικό δράμα των Πάουελ – Πρέσμπουργκερ «I know where I’m going» (1945) με ειδική εισαγωγή – πρόλογο του ίδιου του Μάρτιν Σκορσέζε.