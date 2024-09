Το 5-1 της Μπαρτσελόνα επί της Βιγιαρεάλ και το 6Χ6 στην LaLiga σημαδεύτηκαν από τον σοβαρό τραυματισμό του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα χτύπησε στο φινάλε του πρώτου μισού κι όπως ενημέρωσαν τη Δευτέρα οι «μπλαουγκράνα» υπέστη ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί πόδι. Πρόκειται για τραυματισμό που απαιτεί χειρουργική επέμβαση κι ακολούθως ειδική αγωγή αποκατάστασης.

❗ [MEDICAL NEWS]

Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI

