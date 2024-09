Τέσσερις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο βασικός στόχος τους ήταν η αεροπορική βάση στο Ραμάτ Νταβίντ έξω από την Χάιφα.

Συνολικά εκτοξεύτηκαν περισσότερες από 40 ρουκέτες οι περισσότερες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα του Ισράηλ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ πανηγυρίζει ότι κατάφερε να χτυπήσει την αεροπορική βάση που είχε στοχεύσει.

Μάλιστα, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τμήμα της συγκεκριμένης βάσης να έχει πάρει φωτιά. Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, ενώ έχει αναφερθεί ο τραυματισμός ενός άνδρα στη Γαλιλαία.

Το Ισραήλ αποφάσισε να ακυρωθούν τα μαθήματα τόσο στη Χάιφα όσο και στα Υψίπεδα του Γκολάν για λόγους ασφαλείας.

Προφανώς πρόκειται για χτύπημα το οποίο είναι στο πλαίσιο των «απαντήσεων» που είχε προαναγγείλει η Χεζμπολάχ για τα προηγούμενα χτυπήματα του Ισραήλ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίθεση έχει και συμβολισμούς.

Από την αρχή της των επιθέσεων από την οργάνωση του Λιβάνου τα συγκεκριμένα χτυπήματα σηματοδοτούν τη βαθύτερη εκτόξευση πυραύλων από την πλευρά της. Σύμφωνα με τους ειδικούς η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε τον εκτοξευτήρα Fajr-5.

Πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα ιρανικής κατασκευής το οποίο κατασκευάστηκε στη δεκαετία του ’90. Οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν υπολογίζεται ότι έχουν ακτίνα βολής στα 75 χιλιόμετρα με την αεροπορική βάση στο Ραμάτ Νταβίντ να βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από την Χάιφα.

