Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Ισραήλ για τις εκρήξεις στους βομβητές των μελών της Χεζμπολάχ ήρθε δια στόματος Ισαάκ Χέρτζογκ. Ο πρόεδρος του Ισραήλ μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα στην κάμερα του Sky News.

Ο κ. Χέρτζογκ αρνήθηκε ανάμειξη του Ισραήλ στη συγκεκριμένη επίθεση. Μάλιστα τόνισε ότι «υπάρχουν πολλοί εχθροί της Χεζμπολάχ. Έχουμε το δικαίωμα να αμυνθούμε και είναι το μόνο που κάνουμε. Όπως θα έκανε κάθε άλλο κράτος για να προστατεύσει τους πολίτες του».

«We have the inherent right to defend ourselves.»

Israeli president @Isaac_Herzog refuses to deny Israel was behind the exploding pagers attack against Hezbollah.



— Sky News (@SkyNews) September 22, 2024