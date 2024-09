Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα το απόγευμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγές, προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο επικεφαλής της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, Ibrahim Aqil.

Πηγές ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν στο Reuters ότι ο βομβαρδισμός σημειώθηκε κοντά σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Ομάδες διάσωσης αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια πολυκατοικιών που κατέρρευσαν από τον βομβαρδισμό.

Reports so far of at least 16 Deaths, as a result of the Israeli Precision-Airstrike on the Suburbs of Beirut.#Beirut #LebanonExplosion #LebanonBlast #lebnan pic.twitter.com/WCHSSYrjnt

