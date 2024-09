Νέες εκρήξεις βομβητών μελών της Χεζμπολάχ σημειώθηκαν την Τετάρτη (18/09/2024) στα νότια προάστια της Βηρυτού με πολλές πηγές να δείχνουν τη Μοσάντ πίσω από την επίθεση.

Όπως μεταδίδεται, τρεις είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους φέρουν πλήγματα σε χέρια και στομάχι.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα αφότου χιλιάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη των βομβητών που χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες και πηγές ασφαλείας, συσκευές επικοινωνίας, walkie talkie (ασύρματοι πομποδέκτες), όπως γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ, που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ έχουν εκραγεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Οι εκρήξεις, περιορισμένης ισχύος σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία των προαστίων της Βηρυτού.

Ασύρματοι Πομποδέκτες έχουν εκραγεί στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, όπως αναφέρει πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Η Χεζμπολάχ φέρεται να αγόρασε τις συγκεκριμένες συσκευές πριν από πέντε μήνες, την ίδια περίοδο με τους βομβητές που εξερράγησαν χθες.

Η μία από τις δύο εκρήξεις σημειώθηκε στη διάρκεια κηδείας στην περιοχή Νταχιγιέ, ένα νότιο προάστιο της Βηρυτού, τη στιγμή που κόσμος αποχαιρετούσε τέσσερις από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις εκρήξεις των βομβητών την Τρίτη.

Another round of blasts in different areas around south Lebanon and Beirut southern suburb. Devices in cars, motorcycles, and people’s hand are exploding. pic.twitter.com/0Dn4QnWTag

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) September 18, 2024