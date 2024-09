Ένα ελαφρό αεράκι φυσούσε χθες νωρίς το βράδυ στο Σούνιο την ώρα που γίνονταν τα εγκαίνια του έργου του νέου φωτισμού του ιερού του Ποσειδώνα, που αυτά τα νέα φώτα άγγιζαν και το Αιγαίο. Τα εγκαίνια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την επιμέλεια του φωτισμού ανέλαβε η διεθνώς καταξιωμένη Ελευθερία Ντεκώ. Ο νέος φωτισμός του ναού του Σουνίου αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την αρχαιολογική και αρχιτεκτονική σημασία του μνημείου, προσδίδοντάς του νέες διαστάσεις. Πάμε τώρα στο παρασκήνιο:

Πρώτα απ΄όλα θα πρέπει να σας πω σε αντίθεση με άλλα εγκαίνια, αυτή τη φορά, το Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με το υπουργείο Πολιτισμού έκαναν μια αυστηρή επιλογή των καλεσμένων. Θέλησαν να αναδείξουν το μεγαλείο του Ναού, τη ιστορική σημασία του με τον νέο φωτισμό και σε καμμιά περίπτωση δεν ήθελαν να υπάρχει κομματικό ή πολιτικό ακροατήριο. Να σκεφτείτε ότι για τους βουλευτές της περιοχής δόθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού πραγματική μάχη εάν θα παραστούν ή όχι και τελικά, για λόγους πολιτικού πολιτισμού το Μαξίμου έδωσε το «οκ» και τους δόθηκαν οι προσκλήσεις.

Φάνηκε ωστόσο από τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού ότι ήταν καλά διαβασμένος για την ιστορία του ναού. Αναφέρθηκε ειδικά για τους κίονες από μάρμαρο του γειτονικού Λαυρίου (υπήρχε λατομείο). Έκανε λόγο για τον Αιγαία, αλλά και για το γεγονός ότι τα αρχαία μνημεία δεν είναι μόνον διατηρητέα, αλλά θα πρέπει να μεταφέρονται και στο παρόν.

Ήταν μια ρομαντική βραδιά όταν άναψαν τα φώτα και όταν ειπώθηκε ότι οι κίονες του Ναού του Απόλλωνα τις χαρακτήριζαν ως «χορδές σε μια αόρατη λύρα». Απόψε, είπε ο Πρωθυπουργός αυτές οι χορδές δεν κλείνουν και υπό την διεύθυνση του Σταύρου Ξαρχάκου θα ηχήσουν ως «Μελωδία της Ιστορίας».

***

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος, αποκάλυψε χθες λίγο πριν αναχωρήσει για το Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί με την Γερμανό υφυπουργό Μετανάστευσης Μπερν Κόσλερ, ότι ζήτησε η πρώτη συζήτηση για το Μεταναστευτικό να γίνει σε βερολινέζικη… μπυραρία συνοδευόμενη με τα φημισμένα λουκάνικα Φρανκφούρτης. Ο Γερμανός το δέχτηκε και έτσι σήμερα που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με ένα ποτήρι μπύρα να αρχίσει η συζήτηση σε φιλικό κλίμα. Θα σπάσει άραγε ο πάγος;

Γιατί, μαθαίνω ότι ο Έλληνας υπουργός που βρίσκεται στο Βερολίνο, συνοδευόμενος από τον γγ. του υπουργείου Μάνο Λογοθέτη και τον διοικητή της υπηρεσίας Ασύλου Μάριο Καλέα, είναι αποφασισμένος να ζητήσει από τον Γερμανό υπουργό Μπερν Κόσλερ να εφαρμοστεί πρώτα απ΄όλα η Συνθήκη Σέγκεν ώστε να μην καταρρεύσει, να εφαρμοστεί επίσης το Σύμφωνο Μετανάστευσης και κυρίως να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα η Τουρκία. Ούτε μια επιστροφή δεν έχει κάνει έως ώρα η Τουρκία, παρά την χρηματοδότηση που έχει πάρει.

***

Στο αεροδρόμιο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου που βρισκόταν στην Ελλάδα για ιδιωτική επίσκεψη. Πρόσεξε επίσης, όπως μου είπε, ότι στην αίθουσα VIP βρίσκονταν και πολλοί Σαουδάραβες (ήταν οι πιλότοι που πήραν μέρος στο air show της Τανάγρας).

Οι συνεργάτες του υπουργού βγήκαν όμως από την VIP αίθουσα για να πάνε σε εστιατόρια του αεροδρομίου για να τσιμπήσουν κάτι γιατί, όπως έλεγαν, «στην αίθουσα VIP μόνον εσπρεσάκι και μπισκοτάκια πρόσφεραν».

***

Τι μπορεί να μάθεις στις κατ΄ιδίαν συνομιλίες (έστω κι αν αυτές γίνονται στα γαλλικά) των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και της Γαλλίας Stéphane Séjourné. Μάθαμε για παράδειγμα ότι o Γάλλος υπουργός διορίστηκε επίτροπος στην Κομισιόν από τον Μακρόν ενώ βρισκόταν εν πτήσει ερχόμενος από την Αρμενία για να συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη. Τώρα θα πείτε πρώτη φορά διορίζονται ή καρατομούνται υπουργοί εν πτήσει; Οχι βέβαια, για παράδειγμα ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν το έκανε (εάν ενθυμείστε) πρώτος που καρατόμησε υπουργό εν πτήσει προς Σαουδική Αραβία;

Μάθαμε επίσης από τον Γάλλο, ότι για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων δεν στείλαμε μόνον 18 αντιβαλλιστικούς πυραύλους «Κροτάλ», στείλαμε και δέκα αστυνομικούς που συνεργάστηκαν άψογα με την γαλλική αστυνομία και για το λόγο αυτό ο Γάλλος μας ευχαρίστησε θερμά. Μάθαμε επίσης ότι η Γαλλία είναι πρόθυμη να πρωτεραιοποιήσει τις δράσεις της για εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης. Ε, δεν είναι και λίγα…

***

***

Όχι. Δεν αποφάσισα να ασχοληθώ με τα ζώδια. Όμως θα ήταν παράλειψη εκ μέρους μου να μην καταγράψω μια νέα πρακτική βουλευτών της ΝΔ να συμπράττουν σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις δείχνοντας πως δεν επιθυμούν να παραμένουν μοναχικοί… λύκοι στην κριτική προς την κυβέρνηση.

Χαρακτηριστική είναι η σύμπραξη εσχάτως του τέως υπουργού Υγείας και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Θάνου Πλεύρη με τον βουλευτή B’ Πειραιά Δημήτρη Μαρκόπουλο. Στενοί φίλοι οι δυο, τάραξαν τα νερά με ερώτηση (που έκρυβε ψήγματα κριτικής) ως προς την προερχόμενη εγκληματικότητα από τους Ρομά. Μαθαίνουμε πως οι δυο τους ετοιμάζουν κι άλλες παρεμβάσεις προς δεξιά κατεύθυνση ενώ το θέμα των Ρομά δεν θα το εγκαταλείψουν.

***

Μου λένε ότι υπάρχουν εισηγήσεις να είναι και η Ρένα Δούρου υποψήφια πρόεδρος. Η ίδια προ ημερών το διέψευσε στο in.gr αλλά μου λένε πως η σκέψη υπάρχει και δεν είναι λίγοι οι υποστηρικτές της που θεωρούν ως μια πολύ καλή υποψηφιότητα.

Το ενδιαφέρον είναι πως δεν έριξε λάδι στη φωτιά τους προηγούμενους μήνες και κράτησε προσεκτική στάση παρά το γεγονός ότι στήριζε τον Στέφανου Κασσελάκη.

***

Μπορεί οι συναντήσεις Ερντογάν και Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα να αποτελούν ρουτίνα, αφού έχουν συναντηθεί (και θα συναντηθούν) τόσες φορές, οι συνομιλίες των Γεραπετρίτη και Φιντάν είναι σχεδόν εβδομαδιαίες, οι συναντήσεις όμως των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών (έστω και στο… πόδι), πώς να το κάνουμε αποτελούν είδηση.

Συναντήθηκαν στη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. Πού έγινε; Στην Πράγα της Τσεχίας. Συμμετείχαν όλοι οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών της Συμμαχίας, όπου συζήτησαν αρκετά θέματα. Μαζί τους και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είδε για 1 – 2 λεπτά («στο πόδι» όπως λέγεται) και τον Τούρκο ομόλογό του, Metin Gürak. Πληροφορούμαι ότι έχουν καλή επικοινωνία οι δύο τους.

Οι πηγές μου, μου λένε ότι με προσωπική παρέμβαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ θα υλοποιηθεί τελικά και η άσκηση «RAMSTEIN FLAG» στην Ελλάδα, καθόσον ικανοποιήθηκαν οι θέσεις μας.

***

Πέραν των άλλων σχολίων (για παράδειγμα για τη νέα απόπειρα εναντίον του Τραμπ) ο Ίλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, σχολίασε στην πλατφόρμα του το «Χ» και το δημογραφικό στην Ελλάδα: Συγκεκριμένα έγραψε: «Ουάου, σχεδόν διπλάσιος αριθμός ανθρώπων πέθαναν από τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα».

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT

— Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024