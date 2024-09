Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σώος και αβλαβής» μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν, ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα προεκλογικής του εκστρατείας, δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας με κατά του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, είναι «σώος και αβλαβής μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Στίβεν Τσουνγκ, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή».

Η New York Post, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές ανέφερε ότι δύο άτομα αντάλλαξαν πυρά έξω από το γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα.

«Πηγές τόνισαν ότι η ζωή του Τραμπ δεν μπήκε σε καμία στιγμή σε κίνδυνο», ανέφερε η εφημερίδα.

A spokesperson for Donald Trump’s campaign says he is safe following «gunshots in his vicinity.»

Sources told ABC News the incident occurred near Trump International Golf Course in West Palm Beach, adding that the gunfire was not targeting Trump. https://t.co/KEha6mYBLQ

— ABC News (@ABC) September 15, 2024