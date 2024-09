Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο μεγαλύτερος αδερφός του Βασιλιά της Ποπ Μάικλ Τζάκσον, Τίτο.

Την είδηση έκαναν γνωστή αργά το βράδυ της Κυριακής οι γιοι του.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, ο Rock & Roll Hall of Famer Τίτο Τζάκσον δεν είναι πια μαζί μας», έγραψαν στο Instagram οι γιοι του Ταζ, Τάριλ και Τι Τζέι, που αποτελούν το μουσικό συγκρότημα 3T.

«Είμαστε σοκαρισμένοι, λυπημένοι και συντετριμμένοι. Ο πατέρας μας ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος που νοιαζόταν για όλους και την ευημερία τους», τόνισαν.

Ο οικογενειακός φίλος Στιβ Μάννινγκ δήλωσε στο Entertainment Tonight ότι ο Τίτο πέθανε από καρδιακή προσβολή την Κυριακή ενώ οδηγούσε από το Νέο Μεξικό στο σπίτι του στην Οκλαχόμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τίτο Τζάκσον ήταν αρχικό μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος The Jackson 5, μαζί με τα αδέλφια του και είχαν μια σειρά από διεθνείς επιτυχίες στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όπως τα «I Want You Back», «ABC» και «I’ll Be There»