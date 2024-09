Η πίεση που ασκείται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου για να κλείσει συμφωνία με τη Χαμάς ώστε να επιστρέψουν οι όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον θάνατο ακόμη έξι εξ αυτών, εντάθηκε κι άλλο χθες, Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν να του προσάπτει πως δεν πράττει αρκετά για να επιτευχθεί. Την ίδια ώρα η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο με νεκρή όμηρο η οποία ζητούσε από τον Νετανιάχου συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των ομήρων. Εντωμεταξύ συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Γάζα και της Τζαμπάλια από το Ισραήλ. Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες, ενώ περίμεναν σε ουρά για ψωμί σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ειδικότερα, χθες βράδυ, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η μια από τους ομήρους προτού σκοτωθεί.

Στο βίντεο διακρίνεται η όμηρος, Έντεν Γερουσάλμι, η σορός της οποίας ήταν ανάμεσα στις έξι που ανέσυραν οι IDF το Σαββατοκύριακο, στο τελευταίο της μήνυμα να ζητάει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να κλείσει μία συμφωνία.

«Μπενιαμίν Νετανιάχου και κυβέρνηση του Ισραήλ κάντε ό,τι είναι απαραίτητο για να μας απελευθερώσετε τώρα. Υποφέρω και υποφέρουμε όλοι μας. Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν και φοβόμαστε για τη ζωή μας. Φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε εδώ», λέει στο τελευταίο της μήνυμα.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία ανταλλαγής του 2011 που μεσολάβησε ο Νετανιάχου με τη Χαμάς, κατά την οποία απελευθερώθηκαν πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε αντάλλαγμα για τον Ισραηλινό στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.

Ακόμα απευθύνθηκε στην οικογένειά της λέγοντας πως την αγαπά και κάλεσε τους Ισραηλινούς πολίτες να βγουν στους δρόμους για να πιέσουν τον Νετανιάχου να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα.

“Benjamin Netanyahu: do what is necessary to release us now. The bombing here never stops and we are afraid for our lives.”

Eden Yerushalmi’s last message to Benjamin Netanyahu before being killed in a failed IOF rescue operation. #BringThemHome #BringThemAllHome pic.twitter.com/9RbdOSSbgD

