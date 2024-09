Οι πολίτες του Ισραήλ καλούνται να πάρουν μέρος μαζικά σε «γενική απεργία» σήμερα, για να αναγκάσουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανάκτησης από τον ισραηλινό στρατό των πτωμάτων έξι ομήρων σε υπόγεια σήραγγα.

Από τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «όλη η ισραηλινή οικονομία θα βρίσκεται σε γενική απεργία», διατράνωσε χθες ο επικεφαλής της ισχυρής κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων Αρνόν Μπαρ Νταβίντ, καθώς «πρέπει να καταφέρουμε να τερματιστεί αυτή η εγκατάλειψη των ομήρων».

«Στις 08:00 το αεροδρόμιο θα κλείσει, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις θα σταματήσουν», τόνισε η συνομοσπονδία HISTADRUT.

Χθες εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί —ως ακόμη και μισό εκατομμύριο, κατά εκτιμήσεις ΜΜΕ—διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις, για να απαιτήσουν, για ακόμη μια φορά, να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο. Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με αστυνομικούς να κάνουν χρήση εκτοξευτήρων πεπιεσμένου νερού εναντίον διαδηλωτών. Οι αρχές έκαναν λόγο για 29 συλλήψεις.

Over 300,000 people gathered in #TelAviv tonight, demanding a ceasefire and a hostages deal. Protesters accuse #Netanyahu of blocking the agreement. Left-wing groups are planning a general strike on Monday, marking the biggest demonstrations in #Israel since early 2023.… pic.twitter.com/GaYd3l73Nn

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) September 1, 2024