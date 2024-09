Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να συναντήσει σήμερα τους Αμερικανούς διαπραγματευτές που εργάζονται για την απελευθέρωση των ομήρων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μετά τον εντοπισμό από τον ισραηλινό στρατό των πτωμάτων έξι ομήρων στη Γάζα μεταξύ των οποίων ενός Αμερικανού πολίτη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον. Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, που θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει επίσης.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε για τη συνάντηση αναφέρεται πως ο Μπάιντεν και η Χάρις θα συναντήσουν σήμερα την «αμερικανική ομάδα που διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τους ομήρους έπειτα από τη δολοφονία του Αμερικανού πολίτη Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και άλλων πέντε ομήρων από τη Χαμάς και θα συζητήσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ που έχουν επίσης αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, ασκούν πιέσεις εδώ και μήνες για την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους και κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί —ως ακόμη και μισό εκατομμύριο, κατά εκτιμήσεις ΜΜΕ—διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις, για να απαιτήσουν, για ακόμη μια φορά, να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο. Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με αστυνομικούς να κάνουν χρήση εκτοξευτήρων πεπιεσμένου νερού εναντίον διαδηλωτών. Οι αρχές έκαναν λόγο για 29 συλλήψεις.

