Αν και οι πόρτες του ΟΑΚΑ ανοίγουν στις 17:00 και οι Coldplay αναμένεται να βγουν στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, οι φαν έχουν αρχίσει ήδη από το πρωί του Σαββάτου να σχηματίζουν ουρά αναμονής έξω από το στάδιο.

Στο στάδιο έφτασαν 27 μεγάλα φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν όλα τα αναγκαία για το σόου του βρετανικού συγκροτήματος.

Παρέες τόσο Ελλήνων όσο και ταξιδιωτών από άλλες χώρες, που έχουν εφοδιαστεί με τρόφιμα και νερά και περιμένουν τη στιγμή που θα ανοίξει τις πύλες του το στάδιο για να απολαύσουν το σημαντικό μουσικό γεγονός.

This stadium is already packed and ready!#ColdplayAthens #MOTSWT 🌙🩵

Credit: @ColdplayAurora 📸 pic.twitter.com/vTs0BSFpbg

— Coldplay Australia & NZ (@ColdplayAusNZ) June 8, 2024