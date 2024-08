Άλλα δύο πτώματα βρέθηκαν από Ιταλούς διασώστες μέσα στη θαλαμηγό Bayesian, η οποία βυθίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της Σικελίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις έρευνες.

Νωρίτερα οι δύτες είχαν εντοπίσει άλλα δύο πτώματα μέσα στο βυθισμένο σκάφος. Μαζί με τον σεφ του Bayesian, που βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες μετά το ναυάγιο, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους πέντε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph που επικαλείται τον επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, δύο από τα πτώματα που βρέθηκαν σήμερα, Τετάρτη 21 Αυγούστου, ανήκουν στον Βρετανό μεγιστάνα Μάικ Λιντς και την 18χρονη κόρη του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν βρεθεί άλλα δύο πτώματα, τα οποία ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

BREAKING: Two more bodies have been found by rescue divers in the search for survivors of the sunken Bayesian yacht.

It brings the total number of victims found today to four, after two other bodies were found earlier this afternoon.

🔗 https://t.co/HVOBfw3FTc

📺 Sky 501 pic.twitter.com/OQxo3b2UMX

— Sky News (@SkyNews) August 21, 2024